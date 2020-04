Picabaralla entre l'Ajuntament d'Igualada i Salut per la xifra de morts

Divendres van morir 11 persones a les Conca d'Òdena per Covid-19. Una dada que va provocar una picabaralla entre l'Ajuntament d'Igualada i el departament de Salut. La xifra va ser facilitada, ahir al migdia, per l'Ajuntament d'Igualada i contradeia el balanç que va difondre divendres el departament de Salut, que en el seu recompte no constava per defunció en els municipis confinats de l'Anoia.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va donat la xifra, tot i que normalment no les comenta i deixa aquest tipus de balanç als responsables de la Generalitat. Però ahir sí que va difondre el nombre de morts perquè va considerar que «amb aquesta inexactitud» del departament de Salut s'enviava «un missatge equivocat» a la ciutadania i, per tant, «la situació continua sent molt greu», segons va explicar ahir al migdia en la compareixença diària des de l'Ajuntament. De les onze defuncions de divendres, quatre es van produir a l'hospital d'Igualada i la resta a domicilis o a dispositius sociosanitaris.

Tot i que la difusió d'aquesta data i les valoracions del mateix alcalde són un toc d'alerta al departament de Salut, Castells va afirmar que no en vol fer una «una crítica», i tot assegurant que ja havia parlat amb la consellera de Salut, Alba Vergés, sobre la qüestió.

L'alcalde d'Igualada va urgir, en la compareixença d'ahir, que es facin tests ràpids de covid-19 a la població de la Conca d'Òdena per aturar la pandèmia. «L'única manera que els experts recomanen és a través de tests ràpids», va insistir. Així mateix, va recordar que Igualada i els municipis del voltant pateixen «un confinament dins del confinament», per la qual cosa es troben en una situació agreujada.



La resposta de la Generalitat

La consellera de Salut, Alba Vergés, va replicar les explicacions de Castells sobre el nombre de morts divendres per coronavirus. Des del departament de Salut, va justificar Vergés, només donen «dades contrastades i dels registres oficials». «Jo puc dir les que estan en els nostres registres, no en puc dir altres malgrat les sàpiga per xarxes socials coom Twitter o Whatsapp», va afirmar després que l'alcalde d'Igualada hagués desmentit les dades del departament.

Arran de la polèmica, la consellera de Salut va dir ahir que la funerària Anoia els havia notificat en els darrers dos dies 147 morts per Covid-19 des de l'inici del brot, segons dades d'ahir al migdia ii quan encara estava pendent de comptabilitzar les víctimes de dissabte.

A més, també va apuntar que els falta catalogar 21 casos més que encara no saben si són covid-19 o no. Vergés va justificar la diferència en les xifres perquè els registres oficials han de tenir «el seu temps» i que aquells basats només en registres de salut pública no els serveixen «del tot» per informar sobre l'epidèmia.