La Policia dissol manifestacions a favor dels refugiats a Berlín i Frankfurt

La Policia alemanya ha dissolt aquest diumenge dues concentracions a Berlín i Frankfurt a favor dels drets dels refugiats emmarcades en la campanya "LeaveNoOneBehind" (no deixis a ningú enrere), liderada per l'organització humanitària alemanya Seebruecke, que demana l'evacuació dels camps de refugiats a Grècia.

Segons el compte de Twitter de la Policia de Berlín, les persones concentrades en l'emblemàtica Porta de Brandenburg no comptaven amb l'autorització necessària per a realitzar l'esdeveniment.

Els agents van demanar als participants que marxessin mitjançant anuncis per altaveu i també de manera personal. "Es van prendre les mesures necessàries contra aquelles persones que es van negar a anar-se", ha explicat la institució en el missatge.

Per part seva, la Policia de Frankfurt ha dissolt una cadena humana formada per uns 250 manifestants a la vora del riu Meno perquè no podia garantir-se el respecte a la distància social mínima exigida per tal d'evitar el contagi del coronavirus.Segons les autoritats, després que els participants ignoressin els avisos, es van recollir les dades personals dels mateixos i es van iniciar procediments administratius contra ells.

Un portaveu de Seebruecke ha assegurat que les persones que formaven la cadena humana havien respectat la distància mínima requerida, ja que existien una sèrie de marques en el sòl amb tal propòsit.