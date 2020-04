El president del Govern central diu que Espanya no renunciarà als eurobons

Pedro Sánchez va afirmar que Espanya no renunciarà als eurobons i va advocar per un «veritable» Pla Marshall per combatre la crisi econòmica generada per la pandèmia del coronavirus. «Europa ha d'aprendre una lliçó d'aquesta pandèmia i no pot fallar aquesta vegada», va afirmar el president de l'executiu, qui es va mostrar convençut que els governs més reticents, entre els quals Alemanya i Holanda, han d'adonar-se que han de donar suport al projecte comú.

Sánchez va afirmar que és evident que la Unió Europea es troba en un «punt d'inflexió», el que no se sap, segons va dir, és cap on va, i d'això dependrà la resposta que donin els països.

«Si la Unió Europea existeix és precisament per afrontar aquesta mena de crisis des del punt de vista comú i conjunt; ho vam fer després de la Segona Guerra Mundial i ho fem ara. És la crisi més important de les nostres vides i per tant ens hi juguem la fortalesa o l'afebliment de la Unió Europea», va dir. En aquest sentit, va destacar que el Govern espanyol serà sempre «constructiu, ferm i determinant» en les mesures i propostes.