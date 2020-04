Protectores d'animals detecten un interès per acollir aprofitant els dies de confinament

Les ganes de sortir al carrer han portat persones sense gos a buscar-ne un per poder-lo treure a passejar i això ha fet incrementar aquests dies la demanda d'animals en algunes protectores. Una de les que més ho ha notat és el Refugi Aixopluc de Manresa, on des que va començar el confinament «cada dia ens truquen persones que volen gossos per la quarantena», assegura la seva presidenta, Rafaela González, que ho veu inapropiat «i els diem que no».

En aquesta protectora tenen actualment més d'un centenar de gossos i més de 300 gats, i aquests dies «se'ns han disparat les demandes d'acollida», explica González. Seguint el protocol establert per les mesures de confinament, ara qui vol adoptar un animal «ens truca i concertem la visita d'una sola persona», però només si hi ha una voluntat real d'adopció, «perquè ara ens trobem que alguns volen acollides per quinze dies o per un mes, simplement per poder sortir al carrer». González puntualitza que, per regla general l'Aixopluc només s'obre a les acollides temporals a l'hivern, però per a un període més llarg que qui ho demana ara per al confinament. «Normalment és gent que ja té un altre gos, que col·labora amb nosaltres emportant-se l'animal a casa en l'època de més fred, i sovint l'acaben adoptant».

Al Centre d'Acollida d'Animals Domèstics del Moianès (CAAD), on actualment tenen 12 gossos, han tingut aquests dies dues peticions expresses en aquest mateix sentit però la protectora tampoc no hi ha accedit. Més enllà d'això el volum de demandes ha estat similar a l'habitual, si bé és cert que en alguns casos s'han anticipat a endur-se l'animal «que ja ens havien demanat abans» però que potser haurien esperat uns dies més a adoptar-lo, explica la responsable del centre, Isabel Cirera. Sempre que hi hagi el convenciment, Cirera apunta que ara és un bon moment per a les adopcions perquè els circumstàncies actuals: «Les famílies que els acullen poden passar més temps amb ells i els poden educar millor».

Per la seva banda, l' Associació en Defensa dels Animals de Solsona ha notat aquests dies un major interès per adoptar gats, explica la secretària de l'entitat, Alexandra Aceña, que no té clars els motius però que en part atribueix «a gent sola que vol companyia»

En alguns casos el confinament també està portant l'efecte contrari. A Seproan de Sallent han notat un lleuger repunt de trucades de persones que hi voldrien portar l'animal, «perquè se n'han cansat, o perquè es veuen a venir una crisi», explica el president d'aquest centre, Marc Junyent. A l'inici del confinament, també es va notar una certa psicosi per si els gossos podien ser portadors del virus.