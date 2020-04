Sánchez anuncia que l'alarma es prorrogarà fins al 26 d'abril i que tindrà diferents fases

El president del Govern central, Pedro Sánchez, demanarà al Congrés una nova pròrroga de l'estat d'alarma a tot el país fins al 26 d'abril. En la roda de premsa d'ahir en què va anunciar que sol·licitarà al Congrés aquesta pròrroga fins a les dotze de la nit de dissabte 25 d'abril, Sánchez va precisar que el proper 9 d'abril s'acabarà la restricció de moviments decretada el cap de setmana passat, i que aturava gairebé del tot l'economia, de manera que es reprendran les condicions de l'estat d'alarma aprovades inicialment, modificades amb la pròrroga per quinze dies més. La restricció de moviments als treballadors de sectors no essencials, i en conseqüència, l'aplicació d'un permís laboral retribuït, van ser les conseqüències d'aquesta mesura, que estarà en vigor fins que acabi el 8 d'abril.

Sánchez va explicar que la pròr-roga es va posar en marxa davant la preocupació dels experts per l'evolució dels contagis i la situació d'hospitals, i més concretament de les UCI. Es tractava, va insistir, d'aconseguir uns nivells de mobilitat propis dels caps de setmana durant l'estat d'alarma, i el moment idoni per a això era aprofitar la setmana anterior a la Setmana Santa.

Les dades, va indicar Sánchez, han estat «encoratjadores» perquè han permès ajustar-se als paràmetres de mobilitat que s'ajusten als objectius del decret de fa una setmana.

Així que el 9 d'abril es reprendran les condicions de l'estat d'alarma decretat el 14 de març, i aquest és el que la pròrroga del qual demanarà el president, encara que amb «molta precaució». «No baixarem la guàrdia», va postil·lar abans d'insistir: «Estarem amb les antenes posades per reaccionar com més aviat millor, quan hi hagi la més mínima expressió de repunt de la pandèmia».



Modular les condicions

Segons va destacar, la idea que baralla el Govern és anar modulant les condicions de l'estat d'alarma en funció de les dades. Ho va dir així: «Tindrem successius estats d'alarmes en funció del que duri la transició cap a la recuperació definitiva de la nostra normalitat com a societat».

Amb la mobilitat de les persones l'Executiu actuarà igual, per la qual cosa va avisar les empreses que, quan tornin a l'activitat, hauran d'adoptar les mesures d'higiene i de protecció necessàries per als treballadors, compatibles amb la reactivació de la productivitat.



Més enllà del 25 d'abril

Amb tot, el president del Govern va afirmar que preveu prorrogar l'estat d'alarma més enllà del 25 d'abril, però va assegurar que no serà igual que ara, sinó que espera que es pugui recuperar «alguna cosa» de vida personal, econòmica i social. «Em sotmeto a aquests quinze dies de nou de pròrroga, però ja anuncio que vindran més dies. Però insisteixo: no els mateixos, seran diferents, començarem a recórrer aquest passadís, a fer aquesta transició i a recuperar una mica de la nostra vida no solament personal sinó també econòmica i social», va anunciat Sánchez.

En la roda de premsa, el president va avançar que un equip d'epidemiòlegs i científics ja està preparant el pla que aplicar per a la «desescalada», quan baixi la corba de contagis. També va anunciar que l'Executiu ja prepara un pla per recuperar gradualment l'activitat econòmica i social del país «després del bestial impacte de la crisi» una vegada es contingui l'epidèmia.



Nou pacte de la Moncloa

Aquestes noves mesures ja tenen el suport del Partit Popular i de Ciutadans, mentre que el líder de Vox, Santiago Abascal, ha declinat parlar amb Sánchez i ha demanat la seva dimissió.

No obstant això, la intenció del cap de l'Executiu és convocar tots els partits per treballar en uns nous Pactes de la Moncloa, com els tancats al començament de la Transició, per reconstruir l'economia i el teixit social una vegada que se superi la pandèmia. Mentre Ciutadans va rebre amb bons ulls la iniciativa anunciada per Sánchez, alguns grups, com és el cas d'ERC, van expressar la seva desconfiança.