Sanitat garantirà la provisió de màscares i en controlarà el preu

El president del Govern, Pedro Sánchez, no va concretar ahir si es recomanarà l'ús generalitzat de màscares entre els ciutadans per sortir al carrer, però sí que es garantirà la provisió d'aquesta protecció i dels gels desinfectants i es controlarà el seu preu per facilitar-ne la compra. Sánchez va transmetre aquest missatge després que el ministre de Sanitat, Salvador Illa, no descartés divendres que l'Executiu recomani a tota la població l'ús generalitzat de màscares per evitar el contagi per coronavirus. «Garantirem la provisió de màscares i de gels que necessitem per a la higiene en la mesura de les possibilitats per als treballadors i el conjunt de la població en general», va assegurar Sánchez. D'igual manera, es va comprometre a «establir preus controlats» d'aquests materials, com ha ocorregut amb els serveis funeraris, perquè les persones amb menys recursos també hi puguin accedir. «És una exigència que ens hem imposat com a Govern. És un dret que tenen els ciutadans», va afegir Sánchez, que va reiterar que en aquesta emergència, «ningú no quedarà enrere». (Més informació sobra la manca de mascaretes a la pàgina 6)