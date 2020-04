Absolen un etarra d'un doble atemptat a Alacant el 2003 per manca de proves

L'Audiència Nacional ha decidit absoldre l'etarra Asier Eceiza del doble atemptat comès el juliol de 2003 a dos hotels d'Alacant i Benidorm, que va causar 14 ferits –dos d'ells de gravetat. Els magistrats han considerat que no hi ha «elements de prova suficients que acreditin que l'acusat tingués una participació en els fets delictius», tot i que donen per provada la seva pertinença a la banda terrorista i que es va allotjar en un dels pisos utilitzats per ETA a la costa valenciana. Aquesta decisió suposa un important cop per a la Fiscalia, que va sol·licitar una pena de 268 anys de presó.