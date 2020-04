Aragonès vol que el desconfinament s'iniciï després de 14 dies de «reducció sostinguda» de casos de Covid-19

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha apostat perquè el desconfinament comenci quan es portin 14 dies de "reducció sostinguda" de casos de coronavirus, un període equivalent al d'incubació. Segons Aragonès, caldria que passades aquestes dues setmanes els hospitals estiguessin "molt per sota del llinar de la seva capacitat" per evitar el col·lapse sanitari i garantir l'atenció d'afectats davant la possibilitat de petits rebrots.

D'altra banda, el vicepresident també ha explicat que la Generalitat assumirà finalment el 100% del risc d'impagaments a través de l'Institut Català de Finances per dotar de més liquiditat a les empreses i que el Govern aprovarà demà l'ajornament de l'impost de les begudes ensucrades i del cànon de l'aigua.

Així ho ha traslladat aquest matí de forma telemàtica als grups parlamentaris de la Comissió d'Economia, on ha repassat les gestions fetes per combatre la pandèmia i les propostes per a la reconstrucció econòmica.