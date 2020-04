Bisbes i capellans es fan 'youtubers' per salvar el diumenge de Rams

Les imatges de les esglésies sense palmes ni els feligresos el diumenge de Rams a la Catalunya Central, com a la resta del país, quedaran per a la història. Malgrat la impossibilitat de celebrar la litúrgia que marca l'inici de Setmana Santa, els bisbats i les parròquies no van voler anul·lar totalment les eucaristies en una de les jornades més importants del calendari cristià. Per solucionar-ho, i satisfer l'anhel dels feligresos que no poden viure un diumenge de Rams sense missa, bisbes i rectors de les comarques centrals van emetre les eucaristies a través de YouTube.

Joan Prat, el rector de la parròquia de Sant Josep de Manresa, al barri del Poble Nou, va demostrar que domina el llenguatge audiovisual en l'era de les xarxes socials i que amb un llenguatge proper pot dur l'evangeli a través de YouTube. Unes hores abans d'iniciar la missa de diumenge de Rams, va penjar un vídeo en aquesta xarxa social anunciant la celebració de l'eucaristia. Ho va fer amb un llorer beneït a la mà i explicant que el deixaria a l'església perquè els feligresos recordin «aquesta Setmana Santa viscuda d'una manera molt estranya», i va tenir un record per a les persones afectades pel virus en afirmar: «Ens ajudarà a recordar els germans que ja no hi seran i a compadir els que hauran estat malalts i patint tan durament durant aquest temps». Els comentaris estaven acompa-nyats d'una música de fons que emfatitzaven les seves paraules.

La missa d'aquesta parròquia manresana ahir al vespre tenia 262 visualitzacions. En les imatges de la litúrgia es podia copsar la singularitat de la jornada. Hi havia 15 persones, gairebé tot avis, la majoria guardant la distància de seguretat. L'església de Sant Josep és una de les del bisbat de Vic que emetrà a través de les xarxes socials, i en directe, els oficis d'aquesta Setmana Santa. Així, les properes emissions seran Dijous i Divendres Sant, i dissabte de Vetlla Pasqual.

Mentrestant, a Montserrat, la buidor a l'interior de la basílica i la falta de palmons també va deixar una altra imatge singular. Difícilment els historiadors trobaran fotografies d'un diumenge de Rams sense cap feligrès als bancs. El monestir disposa de recursos importants i, de fet, l'eucaristia de Montserrat es pot veure setmanalment en directe per televisions del país en una retransmissió que sempre disposa d'un desplegament de càmeres de tècnics important. El pare abat, Josep Maria Soler, va començar l'homilia de diumenge de Rams dirigint-se «als pocs» que hi havia al temple i «als milers» que el seguien «a través de la televisió i la ràdio». El pare abat va dedicar totes les seves paraules a la crisi sanitària. «Molts han pogut pensar a propòsit de l'epidèmia: on és Déu? I la resposta és la mateixa des del primer Divendres Sant. Déu en Jesucrist ha assumit tot el sofriment físic i psíquic de la humanitat, també el que estem vivint amb la pandèmia».

800 visionaments a Solsona



El bisbe de Solsona, Xavier Novell, va tenir un notable èxit en la retransmissió de la litúrgia de diumenge de Rams des de la catedral. Al vespre, el vídeo de la missa tenia més de 800 visualitzacions. Els internautes feligresos van poder seguir les paraules de Novell en el perfil de YouTube anomenat Par-ròquia de Solsona, que ha entrat en funcionament fa tres dies. Va començar l'acte religiós beneint uns rams ubicats a l'altar. El bisbe va portar a terme tota la litúrgia mirant a la càmera, dirigint-se als usuaris que l'estaven seguint en directe.

Novell va fer una missa sencera, i és que el vídeo dura una hora i 14 minuts. El bisbat emetrà tots els oficis en directe a través de YouTube. De fet, durant tota la setmana ja hi ha programades cada dia una o més litúrgies, les pròpies de Setmana Santa. A la web del Bisbat de Solsona hi ha els horaris de les celebracions eucarístiques.

El Bisbat de Vic va estrenar el seu perfil de YouTube fa un any, però n'estan traient profit aquests darrer dies per oferir els oficis als creients de la diòcesis que, a causa del confinament, no es poden desplaçar a la catedral. El bisbe Romà Casanova fins i tot va voler interactuar amb els feligresos que l'estaven veient en directe i en la benedicció del ram es va dirigir als qui l'estaven mirant tot convidant-los a brandar els rams. «Si des de casa teniu una palma, fins i tot una palma de paper, podeu brandar-lo», va dir dirigint-se a la càmera. Casanova tenia al vespre més de 400 visualitzacions.

Per la seva banda, el Bisbat d'Urgell també va emetre la primera missa de Setmana Santa. Tot i que el perfil de YouTube d'aquesta diòcesi no és nova, els usuaris es poden adonar que ahir van emetre per primera vegada un ofici. El bisbe Joan-Enric Vives va començar la missa de diumenge de Rams parlant del coronavirus. «Que Jesús entri als nostres cors i a les llars per purificar-les. Que entri al nostre món per alliberar-nos de la pandèmia», va començar, i va tenir un record per a les víctimes del virus.

A la majoria d'esglésies de la Catalunya Central no es va celebrar la missa que marca l'inici de Setmana Santa. A la de Crist Rei, al centre de Manresa, que habitualment està plena de gent en aquest dia assenyalat, ahir no es va celebrar cap litúrgia.

De fet, a la resta de Catalunya i a altres països afectats per la pandèmia, algunes parròquies van fer servir les xarxes socials per dirigir-se als feligresos, en una jornada del tot singular.