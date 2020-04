Boris Johnson ingressa a l'UCI a causa del coronavirus

El primer ministre britànic, Boris Johnson, ha ingressat a la Unitat de Cures Intensives a causa de la infecció per coronavirus que pateix des de fa deu dies, segons ha anunciat la BBC. Johnson va ingressar ahir diumenge a l'hospital a causa de la infecció, prop de dues setmanes després de donar positiu al test de covid-19. Ahir Johnson seguia amb "símptomes persistents" del virus, com febre, per la qual cosa se'l va hospitalitzar com a mesura "preventiva". El primer ministre demanava ahir a la ciutadania que continués seguint les recomanacions del govern de quedar-se a casa i mantenir un distanciament social. Segons la BBC, Johnson ha demanat al Secretari de Relacions Exteriors, Dominic Raab, que el substitueixi.