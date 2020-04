La cuina, un parc a casa per als infants

Les famílies amb nens a casa han trobat en la cuina i la rebosteria una distracció ideal per passar unes hores del dia realitzant una activitat conjunta que ajuda els més petits a distreure's durant el confinament. Aquest és el cas de la família de Mariona Deola i Aleix Villegas, una parella de Berga que tenen dos fills petits, la Berta, de tres anys, i el Bernat, d'un any. Aprofitant la celebració del diumenge de Rams, van decidir posar-se el davantal i entrar a la cuina amb els menuts per embrutar-se les mans de farina i fer garlandes del ram.

La família va voler compartir amb Regió7 aquesta experiència, que asseguren que abans de la reclusió no feien tan habitualment. «A la Berta li agrada molt cuinar i, com que ara tenim més temps, provem de fer coses noves. Té moltes ganes d'ajudar, l'avorriment fa que et doni un cop de mà a cuinar, a estendre la roba, a parar la taula, a posar la rentadora, a fer-se el llit..., coses que amb la rutina del dia a dia no feia habitualment», explica Deola. Durant aquestes tres setmanes de confinament, a casa dels Villegas ja s'han realitzat diferents receptes a la cuina, com pastissos, galetes, iogurts, amanides..., «coses senzilles que no vulguin gaire foc», diu.



El procediment de les garlandes

Aquest any, en no poder sortir al car-rer a buscar garlandes del ram amb els nens, la família berguedana va decidir que les farien junts a casa, i l'aventura va ser profitosa. Deola exposa que «primer vam buscar la recepta per Internet i vam preparar tots els ingredients. Amassar-ho amb les mans és molt engrescador per als nens, és la part que més els agrada. Vam ajudar la Berta en alguns passos, però pràcticament ho va fer tot ella. Li vam donar un cop de mà amb el corró perquè totes les garlandes tinguessin les mateixes mides i ella mateixa ho va anar posant tot als motlles. En tenim alguns de música, del Canadà, que hi vam fer un viatge, i li feia il·lusió fer-ho per ensenyar-les als avis i, per últim, menjar-se-les». Amb tot el procés realitzat, les garlandes van anar a parar al forn, i la Berta no volia perdre-les de vista ni un segon. «Les vam enfornar i ella volia estar 15 minuts mirant davant del forn, va costar fer-la fora i dir-li que ja ho aniríem a buscar», relata la mare.

El resultat final va ser positiu. La família va realitzar una activitat conjunta, van passar unes hores distrets, la Berta va aprendre a cuinar garlandes i, a més, van quedar molt bones! La Berta i el Bernat van poder degustar allò que ells mateixos havien cuinat: «El Bernat ja se les menjava abans de coure, però van quedar molt bones!».

Preguntada per si troba ingredients per fer rebosteria al supermercat, com per exemple farina, Deola explica que va ser previsora i, en veure que els mitjans de comunicació avisaven que s'acabava, ja en va fer una bona compra. «Vaig sentir que deien que s'acabava el sucre, la farina..., i ja en vaig comprar més del compte. Normalment a casa triga molt a gastar-se un paquet d'un quilo, però aquests dies, en els quals cuinem més pastissos amb els nens, al cap de dos dies ja no en tenim», explica Deola.



Els nens aprecien la unió familiar

El confinament amb nens pot tenir estones dures, però Deola prefereix veure-hi la cara positiva, i aquesta és la de viure tots junts i fer activitats plegats. «Cada família és diferent, però els nens en el fons necessiten poca cosa, tenir els pares al costat i les necessitats bàsiques cobertes. Hi ha estones en què és complicat, et reclamen constantment i volen que estiguis per ells, però també estan gaudint d'aquest temps tots quatre junts, ho valoren perquè amb la rutina i la feina no ho podem fer tant sovint; la Berta diu que si no pot anar a l'escola, a casa ja hi estem bé».