El Govern espanyol accepta aixecar el confinament a la Conca d'Òdena

El ministeri de Sanitat va acceptar ahir la petició de la Generalitat de Catalunya d'aixecar el confinament perimetral de la zona de la Conca d'Òdena, que afecta els municipis d'Igualada, Vilanova de Camí, Santa Margarida de Montbui i Òdena. El titular de Sanitat, Salvador Illa, ha avalat la mesura que el Govern central va adoptar dissabte per tal d'equiparar la situació d'aquesta zona a la de la resta de Catalunya.

«Segons la valoració del ministeri de l'Interior i de Sanitat, procedeix aquest aixecament i dictarem una ordre avalant la petició de la Generalitat», va comentar Illa en una roda de premsa des del Palau de la Moncloa amb els ministres d'Interior, Fernando Grande-Marlaska; Transports, José Luis Ábalos, i Defensa, Margarita Robles.

El confinament perimetral de la Conca d'Òdena es va dictar el 12 de març passat a causa l'elevat nombre de contagis registrats. La Generalitat va acordar posar fi al confinament a la zona d'Igualada, però estava pendent de l'autorització per part del ministeri de Sanitat.

Ajuntaments i empresaris ja van manifestar dissabte a aquest diari que rebien la fi del confinament amb satisfacció, però que no abaixaran la guàrdia perquè l'economia local n'ha resultat molt perjudicada i volen compensacions econòmiques.

L'alcalde d'Igualada, Marc Castells, va afirmar ahir, en la compareixença diària, que els cossos i forces de seguretat segueixen i seguiran controlant el confinament decretat per l'estat d'alarma amb les respectives mesures d'enduriment posteriors. Segons va afirmar el batlle: «Aquestes mesures són, segons els experts, l'única garantia per poder fer remetre el greu episodi d'emergència sanitària. Per això cal continuar amb la disciplina, la responsabilitat i l'actitud exemplar que han tingut fins ara els habitants de la Conca d'Òdena».

L'alcalde d'Igualada va recordat, també, que quan el dijous 12 de març la Generalitat quan va decretar el confinament perimetral, el territori va fer-li costat «per lleialtat institucional i atenent que són les autoritats sanitàries les que tenien la informació per prendre la decisió». I va afegir que «en aquests moments no tenim cap motiu per no actuar de la mateixa manera i fer costat al Govern».

Castells també va voler enviar un missatge d'esperança expressant que «anem en la bona direcció i la sensació és que ens en sortirem». Alhora, va agrair l'actitud exemplar dels ciutadans de la Conca tot remarcant que «tal com ens adverteixen els alcaldes italians, no podem relaxar-nos i hem d'evitar noves onades de contagis. Per això no ens cansarem de demanar a la ciutadania que actuï amb responsabilitat i continuï respectant les mesures d'aïllament social».

D'altra banda, l'alcalde d'Igualada va denunciar, un cop més, la situació de vulneració de drets laborals dels treballadors i treballadores afectats pel confinament. Castells va manifestar l'esperança que el proper dimarts el Consell de Ministres aprovi la modificació del Reial decret per tal de protegir els drets laborals de tots els treballadors i treballadores (no només els de serveis essencials) de manera retroactiva des del dia 13 de març. Aquesta és una mesura que s'ha reclamat cada dia des de l'inici del confinament i que els consistoris han demanat repetidament al secretari d'Estat de la Seguretat Social.

Finalment, Castells va dir que els alcaldes de la Conca d'Òdena han estat treballant conjuntament amb la Generalitat en el pla d'actuació de les residències i llars de gent gran.