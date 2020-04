Els hospitals de Manresa acumulen 89 defuncions a causa del coronavirus

Les defuncions acumulades a causa del coronavirus als centres assistencials de la Fundació Althaia de Manresa ja són 87. A les últimes hores s'ha confirmat la mort de 7 persones. Si s'hi afegeixen els dos traspassos també confirmats per coronavirus de l'Hospital de Sant Andreu la xifra s'eleva a 89. A Sant Andreu hi ha hagut els dar-rers dies 8 morts més. Tot i que presentaven símptomes de la Covid-19, no s'ha pogut confirmar que hagi estat la causa de la seva mort. El dissabte no hi va haver cap traspàs a Althaia a causa de la malaltia.

A la Fundació Althaia, en canvi, va baixar ahir per tercer dia consecutiu el número de pacients ingressats amb coronavirus confirmat. La tendència a la baixa es produeix des de divendres passat. De 284 es va passar a 278, i dissabte n'eren 253. A principi d'aquest mes hi va arribar a haver 284 pacients ingressats amb la Covid-19. Althaia té pacients amb el virus a l'Hospital de Sant Joan de Déu, a la Clínica de Sant Josep i al Centre Hospitalari.

També augmenten gradualment les altes que es donen a pacients que han patit la infecció. Ja n'hi ha 293 d'acumulades, davant les 261 que hi havia dissabte.

A l'Hospital de Sant Andreu de Manresa hi havia ahir diumenge 27 persones ingressades a la unitat d'aïllament, una més que no pas dissabte. A les darreres hores no hi ha hagut cap defunció.

D'altra banda, a Sant Andreu hi ha 25 treballadors que han donat positiu que segueixen tractament a casa. 10 més, també confinats al seu domicili esperen el resultat del test.

L'Hospital de Sant Bernabé de Berga no va fer públiques ahir dades sobre malalts ni tampoc de les defuncions.

Casos a Catalunya

El departament de Salut va informar ahir al vespre que durant diumenge s'havien confirmat 792 positius nous de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 26.824.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 2.760 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.276 persones han estat ingressades de gravetat.

A més, del nombre total d'afectats arreu del país, 4.144 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins ara un total de 10.088 altes hospitalàries de persones que havien estat diagnosticades amb la Covid-19.

Els ancians morts a les residències públiques i privades de Catalunya des del 15 de març a conseqüència de la Covid-19 sumen un total de 702. Són 68 més que no pas dissabte. Segons les últimes dades del departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, fins ahir hi havia 1.631 persones que viuen en residències amb un diagnòstic de coronavirus.

Les dades d'Espanya

Per la seva part, el ministeri de Sanitat va informar ahir que l'Estat espanyol va sumar 674 noves morts per coronavirus les últimes 24 hores, i que la xifra de finats acumulada ja és de 12.418.

En paral·lel, hi ha 130.759 casos confirmats, 6.023 més en només un dia.

Tot i la duresa d'aquestes xifres continua una clara tendència a la baixa que es va iniciar a final de la setmana passada, amb 135 morts menys que dissabte i un miler menys d'infectats per la Covid-19. Pel que fa a pacients ingressats a les UCI se'n comptabilitzen un total de 6.861, 329 més que no pas fa 24 hores. Madrid és la comunitat més afectada.