Les infermeres de Primària s'oposen a tancar els CAP i portar els professionals als hospitals de campanya

L'Associació d'Infermeria Familiar i Comunitària de Catalunya (AIFiCC) considera que "és un greu error tancar centres d'atenció primària i moure els professionals a un hospital de campanya o hospital hotel, desplaçant l'expertesa i el coneixement de la comunitat a un altre àmbit que de ben segur no ajudarà a les persones més vulnerables a mantenir, recuperar ni establir l'estat de salut". Des de la l'AIFiCC demanen a les autoritats sanitàries que es repensin aquests tipus decisions sense escoltar als experts més propers a les persones que viuen a la comunitat.

"Des de l'atenció primària ens oferim a donar suport en els hospitals de campanya però sense tancat els centres de salut, cada dispositiu fa una activitat imprescindible, són complementaris però de cap manera un pot substituir a un altre", asseguren. Justament per això, diuen que "ara més que mai cal escoltar els professionals de primera línia i crear conjuntament les estratègies per a fer front a aquesta pandèmia. No fer-ho pot empitjorar greument l'assistència que en els propers dies s'ofereixi a les persones que més ens necessiten".

"La població més vulnerable és la que té més risc d'emmalaltir i alhora és la que està més a prop dels professionals d'atenció primària; les infermeres i metges de família som els professionals que millor coneixem les necessitats, recursos que hi ha a la comunitat i quina és la millor atenció que se'ls pot oferir", recorden en un comunicat.

"No entenem que capgirin cap per avall les estructures d'atenció primària de Catalunya traient els professionals dels CAP on fan una aportació més útil i directa a les persones per a les quals són referents, i enviar-los a hospitals de campanya i hotels hospital", segueixen. De fet, consideren que hi ha molts pacients que a priori estan destinats a ser atesos en l'hospital de campanya que poden perfectament ser més ben atesos al seu domicili amb millor cures, més higiene i més suport de l'entorn que en un pavelló deshumanitzat i sense els recursos adients.

El comunicat arriba uns dies després que diversos professionals sanitaris d'Osona hagin alertat de la suposada voluntat de la Conselleria de Salut de tancar els CAP de la comarca per concentrar tots els professionals en un hospital de campanya a Gurb.