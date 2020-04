L'Hospital d'Igualada s'ofereix a acollir malalts d'altres centres sanitaris

Els caps de servei de l'Hospital d'Igualada van assegurar ahir que la situació al centre hospitalari ha entrat en una fase d'estabilitat i que fins i tot estan en disposició d'oferir a altres hospitals «l'ajuda rebuda» quan la van necessitar.

És el cas de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia, que a mitjan març va rebre dos pacients del centre de la capital de l'Anoia, en ple brot per coronavirus, afectats per la Covid-19. Un d'ells va morir al cap de pocs dies. A Manresa també es van atendre pacients d'Igualada d'altres patologies a causa de la pandèmia que va obligar a confinar la Conca d'Òdena. Un dels focus principals va ser precisament a l'hospital. Va afectar desenes de professionals sanitaris de l'Anoia i va obligar a traslladar malalts a altres centres. A més de Manresa, també n'hi va haver que es van dur a Barcelona.

En una carta adreçada a la població de la Conca d'Òdena i també a la de Catalunya, els responsables del centre sanitari igualadí fan balanç de la situació que es viu. Tot i que es mostren prudents, afirmen que des de fa uns dies ala situació és estable i que tenen la sensació de «sortir del túnel», si bé assumeixen que els pròxims mesos seran «difícils». Asseguren haver après molt i estan «ben preparats» per atendre la població «amb el millor servei possible».

Precisen que al centre encara hi ha molts pacients que lluiten contra la infecció, però tot i així s'ofereixen a rebre «pacients que necessitin hospitalització i no es puguin ingressar als seus centres de referència per saturació». També «llits d'UCI per a malalts amb necessitats de suport respiratori».

Els onze responsables del servei que signen la carta, que inclouen àrees com urgències, medicina interna, cirurgia general, anestèsia i UCI o farmàcia, entre d'altres, expliquen que si l'hospital està ara estabilitzat és gràcies a l'ajuda de el Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM), d'altres hospitals, i al personal.

També remarquen que han tornat a treballar a l'hospital sanitaris recuperats per la infecció i que des de fa dies se succeeixen les altes a planta i de malalts de l'UCI.

Fent balanç d'aquestes últimes setmanes, els responsables de l'hospital asseguren que mai un professional va haver de visitar un pacient sense equips de protecció, i afegeixen que tenen la convicció d'haver fet les coses bé, «amb agilitat i amb la capacitat de resposta de la qual han estat capaços».