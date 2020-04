L'Hospital d'Igualada s'ofereix a acollir malalts d'altres centres sanitaris

Els caps de servei de l'Hospital d'Igualada van assegurar ahir que la situació al centre hospitalari ha entrat en una fase d'estabilitat i que fins i tot estan en disposició d'oferir a altres hospitals «l'ajuda rebuda» quan la van necessitar.

És el cas de l'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia, que a mitjan març va rebre dos pacients del centre de la capital de l'Anoia, en ple brot per coronavirus, afectats per la Covid-19. Un d'ells va morir al cap de pocs dies. A Manresa també es van atendre pacients d'Igualada d'altres patologies a causa de la pandèmia que va obligar a confinar la Conca d'Òdena. Un dels focus principals va ser precisament a l'hospital. Va afectar desenes de professionals sanitaris de l'Anoia i va obligar a traslladar malalts a altres centres. A més de Manresa, també n'hi va haver que es van dur a Barcelona.

En una carta adreçada a la població de la Conca d'Òdena i també a la de Catalunya, els responsables del centre sanitari igualadí fan balanç de la situació que es viu. Tot i que es mostren prudents, afirmen que des de fa uns dies la situació és estable i que tenen la sensació de «sortir del túnel», si bé assumeixen que els pròxims mesos seran «difícils». Asseguren haver après molt i estan «ben preparats» per atendre la població «amb el millor servei possible».

Precisen que al centre encara hi ha molts pacients que lluiten contra la infecció, però tot i així s'ofereixen a rebre «pacients que necessitin hospitalització i no es puguin ingressar als seus centres de referència per saturació». També «llits d'UCI per a malalts amb necessitats de suport respiratori».

Els onze responsables del servei que signen la carta, que inclouen àrees com urgències, medicina interna, cirurgia general, anestèsia i UCI o farmàcia, entre d'altres, expliquen que si l'hospital està ara estabilitzat és gràcies a l'ajuda de el Sistema d'Emergències Mèdiques ( SEM), d'altres hospitals, i al personal. També remarquen que han tornat a treballar a l'hospital sanitaris recuperats per la infecció i que des de fa dies se succeeixen les altes a planta i de malalts de l'UCI.

Fent balanç d'aquestes últimes setmanes, els responsables de l'hospital asseguren que mai un professional va haver de visitar un pacient sense equips de protecció, i afegeixen que tenen la convicció d'haver fet les coses bé, «amb agilitat i amb la capacitat de resposta de la qual han estat capaços».

S'han pogut extubar dos pacients més



A la UCI de l'Hospital d'Igualada hi ha, actualment, 11 pacients, 7 dels quals estan intubats. Dos malalts més han pogut extubar-se entre dissabte i diumenge i entre aquest dilluns i dimarts preveuen que puguin rebre l'alta. A més, a quiròfan hi ha quatre afectats per coronavirus que necessiten oxigen intens, sense que de moment requereixin de respiració artificial.

Des de l'11 de març s'han fet 42 noves contractacions en aquest centre i que també s'hi han incorporat una vintena d'infermers procedents cos dels Bombers de la Generalitat. Amb aquestes dades, la consellera de Salut, Alba Vergés, ha garantit que l'Hospital d'Igualada tornava "a la seva capacitat assistencial" de 225 llits, més l'ampliació de 75 llits i vuit UCI més que s'han fet.