El Col·legi d'Economistes de Catalunya ha avisat que la majoria de declaracions de la renda a Catalunya sortiran a pagar, ja que la tributació mínima és del 21,5%, a diferència d'altres comunitats, on és al voltant del 19%. Tot i l'impacte econòmic que tindrà la pandèmia del coronavirus, l'Agència Tributària ha descartat allargar el termini màxim del 30 de juny per presentar la declaració, en al·legar que al 70% dels ciutadans els sortirà a retornar, una circumstància que no es donarà a Catalunya per aquest «decalatge», segons va alertar l'experta fiscal del Col·legi d'Economistes Carme Jover.