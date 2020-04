La ministra d'Exteriors avisa que la ciutadania haurà d'acostumar-se a utilitzar mascaretes quan acabi el confinament

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha avisat que "probablement" tota la ciutadania haurà d'acostumar-se a utilitzar mascaretes i haurà d'aprendre a utilitzar-les "almenys fins que" no hi hagi una vacuna contra el coronavirus. González Laya ha explicat que la desescalada del confinament inclourà mesures que haurà de prendre cada ciutadà "de salubritat" i "socials". Entre les quals, el "distanciament social" o "el de portar mascaretes". La ministra d'Exteriors ha remarcat que a altres societats, com al sud-est asiàtic, és una pràctica més habitual que "ajuda a protegir-se a un mateix i als altres".

En una entrevista a 'Antena 3' aquest dilluns al matí, González Laya ha afirmat que a mesura que els ciutadans puguin anar sortint "de forma gradual" de casa, les mascaretes "estaran disponibles". "És veritat que ara s'està privilegiant que les mascaretes es distribueixin a aquells que més les necessiten", com sanitaris, policies o cuidadors, ha dit.

González Laya ha destacat que hi ha empreses que han entès aquesta necessitat i han reconvertit la producció per tenir mascaretes a l'abast de la ciutadania. La ministra d'Exteriors ha remarcat la importància de la producció nacional de material sanitari, com els tests, i creu que les empreses espanyoles podran "multiplicar per tres" la capacitat de producció de proves.



3.000 turistes espanyols a l'estranger pendents de ser repatriats

La ministra d'Exteriors, Arancha González Laya, ha dit que encara hi ha uns 3.000 turistes espanyols a l'estranger pendents de ser repatriats. En una entrevista aquest dilluns al matí a 'Antena 3', la titular d'Exteriors a l'executiu de Pedro Sánchez ha explicat que prop de 21.000 persones ja han pogut tornar a l'Estat espanyol i ha esperat que aquesta setmana arribin més ciutadans espanyols atrapats a l'estranger. Concretament, González Laya ha previst vols des d'Itàlia, Irlanda -amb menors que estaven estudiant allà-, Austràlia i Filipines. Aquest cap de setmana hi ha hagut retorns des del Marroc, Indonèsia i la Índia.