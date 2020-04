La pastisseria i l'alcohol s'uneixen als productes bàsics en fer la compra

Fer la compra al supermercat s'ha convertit en una de les úniques activitats permeses fora del domicili durant el període d'estat d'alarma decretat per la crisi del coronavirus, però només hi anem a buscar aliments de primera necessitat? Quins són els productes que més es venen i els que més han augmentat la seva sortida? Ens permetem algun capritx durant la reclusió? Regió7 ha entrevistat una desena d'establiments comercials de la Catalunya Central i ha constatat que la població del territori surt del seu domicili per cobrir necessitats bàsiques pel que fa referència a l'alimentació i a la higiene. Però el període de confinament a casa també ha fet despertar una segona branca de compres relacionada amb l'entreteniment a la llar que s'ha pogut contrastar amb un augment de vendes notable en dos àmbits, la rebosteria i l'alcohol.



Pasta, arròs, llegums, aigua i llet

Propietaris i treballadors d'establiments comercials del Bages i el Berguedà coincideixen en apuntar que els productes que més s'han venut durant aquest període de confinament han estat els bàsics. La pasta, l'arròs, els llegums, l'aigua i la llet són al primer esglaó del podi i són sens dubte el que més busca la població quan va al supermercat. Així ho confirma Cristian Noguera, director de Carrefour Manresa: «El boom ja ha passat, ara estem més tranquils que durant els primers dies, ja no hi ha tants problemes per trobar productes, però el que s'emporta més la gent són pastes, llegums, arròs, llet i paper higiènic». El mateix afirma Adrià Garcia, gerent B de Mercadona a Manresa: «Els productes que més venem son arròs, llenties, mongetes..., i també lleixiu, desinfectants i guants». En un segon esglaó trobaríem els productes frescos, com fruites de temporada i verdures.



Neteja i paper higiènic

Com apunten els treballadors del sector, després de l'alimentació, els productes higiènics i de seguretat per lluitar contra el virus ocupen un lloc predominant al nostre carro de la compra. Gènere com lleixiu, sabó, desinfectants, gels o guants..., i sí, paper higiènic. El paper higiènic s'ha convertit en un dels protagonistes del confinament. Els primers dies de la pandèmia, era habitual veure a les xarxes socials imatges d'estanteries de paper higiènic totalment buides en una bogeria col·lectiva per aprovisionar-se bé. David Matamala, gerent de Condis a Manresa, confirma que «sí, la compra de paper higiènic durant els primers dies va ser una autèntica animalada. No sabria dir el motiu, per mi que se'l feien fregit!», bromeja. Els treballadors coincideixen en explicar que la racionalitat per fi ha arribat i que el paper higiènic ja no surt en massa de les estanteries. «Els primers dies de la crisi s'emportaven més productes higiènics, però ara mateix els venem per igual, com ho fèiem normalment», diu Rosa Soler, treballadora del supermercat Petit Preu de Berga.



Pastissos i alcohol en confinament

Però fora dels productes de primera necessitat, els supermercats entrevistats per Regió7 han coincidit tots en què han notat un augment significatiu de vendes en el material per realitzar pastissos a casa. La realitat és que la farina i el llevat costa de localitzar en alguns supermercats, ja que les famílies, en especial les que tenen nens petits, han trobat en la cuina una bona manera de passar les hores aprenent i divertint-se cuinant pastissos, magdalenes, galetes o pa. «Les farines les tinc arrasades, no me'n serveixen ni al meu magatzem. En tenim d'integral, d'espelta, de blat..., i ells volen la normal. Fan pastissos, pa, masses de pizza..., per passar les hores a casa», confirma Maite Portell, encarregada de la botiga Llobet a Gironella.

En segon lloc, després dels ingredients bàsics per fer pastissos a casa, fora dels productes de primera necessitat, l'alcohol també ha vist disparades les seves vendes. El fet que els bars estiguin tancats ha propiciat que la gent compri cerveses i vi per beure a casa i fer més amè el confinament. «Hem notat augment en els vins i les cerveses», diu Rosa Soler, de Petit Preu. El mateix opina David Matamala, de Condis, que afegeix que «a més de cerveses, també es venen molt més que abans alcohols més forts, com diferents tipus de ginebra o whiskies».



La histèria ha quedat aparcada

Els supermercats han vist un canvi en el comportament dels compradors des de l'inici de la crisi. La histèria viscuda abans del confinament, amb corredisses, aglomeracions i carros de la compra a rebentar ha quedat aparcada per convertir-se en un bon fer respectuós i tranquil seguint totes les mesures de seguretat i higièniques marcades per l'establiment. «Comparat amb fa un parell de setmanes, la gent s'ha calmat, tothom respecta els torns», explica David Matamala. Un factor que pot haver ajudat a no col·lapsar els supermercats l'apunta Josep Torres, propietari de Super Pedret de Berga: «Al principi no eren tan estrictes, ara respecten les distàncies de seguretat. Aquests dies ja ha disminuït la gent presencial, però ha augmentat molt a domicili». El fet que molts establiments, grans i petits, portin la compra a domicili ha propiciat que hi hagi ciutadans que prefereixin no sortir de casa i rebre els productes a la porta. «Anem col·lapsats de comandes per telèfon», confirma Rosa Soler, de Petit Preu.