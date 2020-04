Els supermercats proporcionen gel i guants als clients

? Els establiments comercials posen a disposició dels seus clients mesures de seguretat per evitar la propagació del coronavirus. La distància de seguretat en realitzar la cua, el límit de persones a l'interior, les mampares de protecció per al personal o l'eliminació dels carros de la compra són algunes de les mesures que s'han adoptat. A més, a l'entrada de la gran majoria d'establiments s'ha col·locat gel higienitzant perquè els clients es puguin desinfectar just abans de posar-se els guants, que també els facilita l'establiment comercial.