Tres monges benedictines, aïllades per prudència

L'actual situació d'emergència pel confinament ha obligat la comunitat de monges benedictines de Sant Benet de Montser-rat a adoptar també algunes mesures d'aïllament preventiu dins i fora del monestir. Una de les religioses està confinada a l'hostatgeria després que els seus pares, amb qui hauria estat en contacte, van ser ingressats per coronavirus a l'hospital de Martorell. La germana en qüestió ha presentat alguns símptomes i la setmana passada se li va fer el test per comprovar si ha contret la malaltia, si bé ahir encara no s'havia confirmat si es tractava o no d'una infecció per coronavirus.

Per altra banda, el dissabte 14 de març es va decidir traslladar dues altres germanes de la comunitat i confinar-les en dues cel·les al monestir de Montserrat. En aquest cas, no han estat en contacte amb cap portador, ni presenten cap símptoma ni malestar, «però estan delicades de salut», explica la germana Coloma Boada, i per això es va considerar que seria millor aïllar-les per mantenir-les més ben protegides davant del risc d'un possible contagi.

Al monestir de Montserrat, ara per ara no hi ha cap cas ni diagnosticat ni sospitós de coronavirus, però dins la comunitat es mantenen igualment mesures preventives per evitar possibles riscos, «amb l'avantatge que el monestir és una casa gran i amb molts espais que ja estan pensats per a la clausura», apunten fonts de la comunitat. A més, els monjos més grans i delicats tenen el seu propi menjador i el seu propi servei d'infermeria, com ja passava abans del confinament.

En el cas que algun monjo s'infectés, se l'aïllaria tot sol en alguna cel·la o dependència del mateix monestir.