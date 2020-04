El comitè de Seat alerta que la producció es reduirà com a mínim el 14% el 2020

El president del comitè d'empresa de Seat, Matías Carnero, assegura que les conseqüències econòmiques derivades de la crisi del coronavirus són «preocupants» per a la firma automobilística. En una entrevista al diari Ara, Carnero va apuntar ahir que, «en el millor dels casos, Seat fabricarà entre 60.000 i 70.000 cotxes menys» el 2020, una xifra que suposaria una reducció del 14% respecte al 2019. El líder sindicalista reconeix que la plantilla està «molt preocupada» pel futur i opina que l'empresa ho passarà «bastant malament». «L'economia i la societat és ara com un avi de 90 anys que cau. Què li passa a un avi quan cau? Que li costa molt aixecar-se», va exposar Carnero.

Per al president del comitè d'empresa, a Seat s'ha produït «la tempesta perfecta». El també president de la Unió General de Treballadors (UGT) a Catalunya explica que els principals mercats de Seat a Europa es troben en una situació «igual o pitjor que a Espanya». A banda, recorda que les ajudes que es puguin rebre avui «després s'hauran de tornar» i afegeix que el que produeix Seat «no és un producte de primera necessitat». «Si sumes el fet de fabricar menys, l'electrificació, les quotes de CO2 i les multes que haurem de pagar aquest any (al voltant de 400 milions d'euros) per saltar-nos els límits d'emissions, tot suma el tsunami perfecte», diu.

Carnero també remarca que l'ocupació al sector quedarà ressentida «no a curt termini, però sí a mitjà». «En el nostre cas, les Empreses de Treball Temporal (ETT) deixaran de ser necessàries [...] i per al sector dels components també serà duríssim», apunta. En aquest sentit, el representant sindical assegura que parlarà amb el Govern espanyol perquè s'instauri un pla per al sector.

En la mateixa entrevista, Carnero comenta que Seat ha detectat un total de 16 casos positius de coronavirus entre la seva plantilla a tot l'Estat, i hi ha 1.700 persones que es troben en mesures d'observació –les que han estat en contacte amb els infectats. El líder sindical també assegura que l'Expedient de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) que va presentar Seat fa tres setmanes afectarà «totes les àrees» i que, de manera rotativa, «gairebé tothom passarà per l'ERTO».

S'ajorna la trobada anual de fans

La trobada anual dels fans de Seat de tot Espanya, Seat Festival-Clásicos & Familia, previst per a aquest any, es posposa al 2021 a causa de la pandèmia de coronavirus. Segons l'empresa, la celebració del setantè aniversari de Seat, que es compleix el pròxim mes de maig, s'endarrerirà un any.