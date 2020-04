La companyia lliura els primers respiradors fabricats a la planta de Martorell

Correus ha començat a lliurar de forma gratuïta a l'Hospital Germans Trias i Pujol de Badalona els respiradors d'emergència que està fabricant Seat i que han estat desenvolupats els últims dies pel mateix centre sanitari, al costat de l'Hospital Clínic i la Universitat de Barcelona.

Correus ha informat que ara és l'operador logístic de la compa-nyia automobilística, que ha posat en marxa la seva planta de Martorell per confeccionar un model de respirador que ha rebut l'autorització de l'Agència Espa-nyola de Medicaments i Productes Sanitaris. Ahir, el mateix organisme va autoritzar un altre estudi clínic amb el dispositiu de ventilació d'emergència Respira, dissenyat per GAPInnnova.

El de Seat és un model disse-nyat per la companyia Proto-fy.xyz, pensat per utilitzar-se en situacions d'emergència en cas d'absència d'un respirador tradicional i en pacients amb patologies severes. Els primers lliuraments a Can Ruti es van dur a terme diumenge.

A Catalunya està previst que els pròxims dies es lliurin respiradors als hospitals Universitari de Bell-vitge, Comarcal Sant Jaume de Calella, Dexeus, Vall d'Hebron i Universitari de Vic, entre altres centres sanitaris.