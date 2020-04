El director assistencial de l'Hospital d'Igualada parla d'«estabilitat»

El director assistencial del Consorci Sanitari de l'Anoia, Joan Miquel Carbonell, destaca que l'activitat a l'Hospital d'Igualada està en una fase «d'estabilització» després del brot per coronavirus que va tenir un impacte «enorme». El centre va haver de fer nombrosos trasllats de malalts a altres indrets, i va haver de reduir unitats que eren vitals per a la lluita contra el virus, com unitats UCI. Finalment, l'Hospital General de Catalunya va fer d'ampliació de la instal·lació a l'Anoia en el pic del brot.

Carbonell destaca que s'han pogut recuperar «totes les estructures» i gran part dels professionals, una circumstància que els ha permès tenir «a ple funcionament» les àrees «cabdals» d'hospitalització, urgències i les UCI. Carbonell destaca que hi va haver un moment en què hi havia més de 300 professionals sanitaris confinats o afectats pel virus –prop d'un 40% de la plantilla-, mentre que a hores d'ara només en son 94, un 10%. «Això ens ha permès recuperar la normalitat», remarca.

El director assistencial del Consorci Sanitari de l'Anoia, l'entitat que gestiona, entre d'altres, l'Hospital d'Igualada, celebra que el centre torni a ser «com els altres de Catalunya» amb estructures «funcionant com la resta». «Tenim consultes externes tancat, com molts altres centres», afegeix.

La recuperació de professionals ha estat la clau per obrir la resta d'estructures del centre, espais on participen metges, infermers, zeladors, auxiliars, logística i, «molt especialment», el servei de neteja, que ha demostrat una «responsabilitat enorme» aquests dies . Alhora, destaca el compromís de tots els treballadors: «tothom s'ha bolcat perquè, avui, l'Hospital d'Igualada pugui tornar a ser un hospital normal de Catalunya».

El director assistencial del Consorci Sanitari de l'Anoia diu que l'aixecament del confinament perimetral és «un pas endavant» cap a la recuperació de la normalitat, que s'haurà «d'aconseguir trobar». Tot i això, remarca el «repte» que suposa l'aixecament de les mesures restrictives, no només per a la Conca d'Òdena, sinó per tot Catalunya.

«No podem abaixar la guàrdia», recalca, alhora que admet que no s'ha guanyat encara «cap batalla» i que cal mantenir les mesures de control de la infecció, tant dins com a fora de l'hospital.