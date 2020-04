El director de l'OMS per a Europa, «impressionat» per la resposta d'Espanya

El director regional de l'Organització Mundial de la Salut (OMS) per a Europa, Hans Kluge, es va mostrar «profundament impressionat» per l'actuació de les persones que treballen a Espanya en primera línia per combatre el coronavirus. Concretament, va destacar la solidaritat dels espa-nyols i va reconèixer l'actuació del Govern, després de visitar el país.

En un missatge a través de Twitter, Kluge es va mostrar «profundament impressionat per l'heroisme dels treballadors de primera línia», combatent la pandèmia, i va assenyalar la «solidaritat dels espanyols» i la «resolució inspiradora» del Govern espanyol en aquesta pandèmia.

L'alt responsable de l'Organització Mundial de la Salut va expressar el seu «optimisme prudent» com a resultat de l'actuació del Govern amb mesures que va qualificar d'«audaces», els «enfocaments innovadors» i les «decisions valentes» que ha pres, a través del ministeri de Sanitat, l'encarregat de coordinar tota la gestió de l'executiu relacionada amb la pandèmia. A més, en el seu tuit esmenta el ministre de Sanitat, Salvador Illa.

Les paraules de Kluge van propiciar agraïments a Twitter del ministre de Sanitat, que es va comprometre a seguir treballant contra la Covid-19 «amb cohesió i equitat atenent la situació epidemiològica de cada territori». La titular d'Exteriors, Arancha González Laya, va destacar que Espanya «valora enormement les recomanacions» de l'OMS.

El ministre de Sanitat també va destacar que per combatre l'epidèmia de coronavirus el Govern espanyol ha seguit «en tot moment» les recomanacions de l'OMS i del Centre Europeu per a la Prevenció i Control de Malalties (ECDC). En una roda de premsa telemàtica al palau de la Moncloa, Illa va al·legar que va ser el 12 de març quan l'ECDC va avisar d'un escenari de transmissió comunitari sostingut del virus, i que a Espanya es van prendre mesures i es van reforçar l'endemà passat, amb l'estat d'alarma.

Per frenar els contagis i evitar el col·lapse del sistema sanitari, el president de Govern, Pedro Sánchez, va anunciar el cap de setmana passat una pròrroga de quinze dies més d'estat d'alarma, fins al 25 d'abril, fet que suposa el confinament de gairebé tota la població, que no pot sortir, excepte per fer compres imprescindibles o fer treballs essencials.