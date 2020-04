Els ERTO a Catalunya freguen els 84.000 i afecten 620.000 persones

Els Expedients de Regulació d'Ocupació (ERTO) registrats a Catalunya freguen els 84.000 i ja deixen temporalment sense feina gairebé 620.000 treballadors a tot el país, segons les últimes dades del departament de Treball.

El balanç fins ahir indica que 83.943 empreses catalanes han presentat un ERTO, i que hi ha 619.681 treballadors afectats. Segons el conseller de Treball, Chakir El Hormani, el 96% dels ERTO s'han presentat per causa de força major, el 90% dels quals s'han acceptat. La conselleria només ha rebutjat el 6,8% dels expedients en considerar no acreditats els motius de força major. Treball ha resolt més de 31.500 expedients, el 41% del total. D'aquests, el 3% s'han autoritzat amb silenci administratiu.

Les persones que s'hauran d'acollir a un ERTO a conseqüència de la crisi de la Covid-19 ja representen el 17,8% de la població ocupada a final d'any.

Durant la compareixença d'ahir, el conseller es va mostrar preocupat per la capacitat de l'Estat d'assumir les prestacions d'atur de totes les persones que han perdut la feina temporalment.

Segons va recordar el conseller, la Moncloa ha tramitat 620.000 prestacions a tot l'Estat, un nombre que ja se supera només amb els afectats catalans. Per això, demana a l'Estat «mesures més dràstiques» per assegurar el cobrament de l'atur a tots els afectats per un expedient temporal.