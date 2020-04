El govern espanyol estudia controlar els preus de mascaretes, guants i altre material de protecció contra la covid-19

El ministre de Consum, Alberto Garzón, ha explicat que el govern espanyol té una "proposta sobre la taula" per controlar els preus de material de protecció com mascaretes, guants o gel hidroalcohòlic. Segons ha dit en una entrevista a 'RNE' aquest dimarts al matí, els tècnics del ministeri de Sanitat l'estan estudiant i ha esperat poder posar-la en marxa "com abans millor".

Garzón ha criticat que algunes empreses estan aprofitant la crisi del coronavirus per "especular" augmentant preus per obtenir més beneficis. Garzón ha citat també el cas de funeràries que van incrementar els preus i ha remarcat que, en aquest cas, l'executiu ja ha actuat.

D'altra banda, Garzón remarcat que cal "reforçar els mecanismes constitucionals de defensa del que és públic" i ha defensat uns 'Pactes de la Moncloa'. El ministre de Consum ha criticat l'actitud mostrada fins ara per l'oposició a qui ha acusat d'utilitzar el coronavirus per "desestabilitzar".

Garzón també ha reconegut que "segurament" el govern espanyol ha fet "força coses malament" però ha argumentat que és "normal" davant d'un "fenomen tan desbordant" com el coronavirus.