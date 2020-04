El Govern no participarà en els Pactes de la Moncloa si el que es vol és recentralitzar

La consellera de Presidència, Meritxell Budó, va advertir ahir el Govern de Pedro Sánchez que la Generalitat no participarà en uns nous Pactes de la Moncloa si el que es pretén és «recentralitzar» competències. El Govern central advoca per forjar una reedició dels Pactes de la Moncloa de final dels 70, per rellançar l'economia espanyola després de la crisi del coronavirus, però en «clau» de defensa de la democràcia, de manera que en quedarien «al marge» els que no la volen.

En la roda de premsa diària que ofereix el Govern per actualitzar dades sobre la crisi del coronavirus, Budó va puntualitzar que per ara desconeix els detalls de la proposta, però va avançar quina pot ser la postura de la Generalitat. «Si es tracta d'uns pactes per rellançar l'economia i es vol fer amb lleialtat, cooperació i de manera concertada amb Catalunya, ho estudiarem», va assegurar. En canvi, «si es tracta d'una proposta amb la finalitat de recentralitzar encara més l'Estat, òbviament nosaltres no hi serem, a nosaltres no ens hi trobaran», va avisar.

Budó va insistir que «el 90%» del material de protecció individual ha estat comprat per la Generalitat i «només el 10% procedeix de les compres que fa l'Estat espanyol». Budó va tornar a reclamar la «descentralització de les competències» en la compra de materials, perquè al seu entendre «és molt més efectiu que es pugui gestionar des de cada territori».

D'altra banda, el vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va oferir a tots els grups parlamentaris convertir els pressupostos de la Generalitat per al 2020, pendents encara d'aprovació, en un «pla de xoc econòmic i social» per fer front a la crisi provocada pel coronavirus. En una compareixença telemàtica davant la Comissió d'Economia del Parlament, Aragonès va instar Ciutadans a retirar la seva petició de dictamen al Consell de Garanties Estatutàries per no «alentir» més l'aprovació dels comptes.