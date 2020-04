L'Hospital de Sant Joan de Déu amplia les unitats de crítics i de semicrítics

L'Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa de la Fundació Althaia ha ampliat les unitats de crítics i semicrítics per fer front a l'emergència sanitària del coronavirus. És en aquests serveis on els pacients que ho requereixen estan intubats.

L'UCI habitual de l'hospital manresà disposava de 16 llits que es podien ampliar a 20. A aquests s'hi han afegit els darrers dies 25 llits més a l'àrea de reanimació quirúrgica, on fins ara es controlaven les constants dels pacients que havien estat sotmesos a una operació. També s'han adequat alguns dels quiròfans per ubicar-hi pacients tenint en compte que Sant Joan de Déu ha suspès les intervencions no urgents programades. Només es fan les inajornables i les oncològiques.

L'hospital de dia s'ha habilitat per acollir una trentena de llits de semicrítics, i les unitats d'observació d'urgències reben, igualment, pacients amb coronavirus.

Tot això ha suposat una reestructuració dels serveis que dispensa l'Hospital de Sant Joan de Déu de la Fundació Althaia, que ha prioritzat l'atenció a pacients amb coronavirus –i també altres urgències– davant de patologies que es consideren no urgents.

La Fundació Althaia també ha traslladat pacients amb Covid-19 a la Clínica de Sant Josep –que generalment atén pacients de mútues i privats– i al Centre Hospitalari amb la intenció d'alliberar espai a Sant Joan de Déu, que és on s'atén en primer terme pacients amb aquesta patologia i també els més greus, així com per optimitzar recursos humans. A la Clínica de Sant Josep s'ha adequat una planta per a pacients que, en general, es troben en fase de recuperació a causa del virus. Hi ha una capacitat per a 31 malalts però es prepara un espai amb una vintena de llits més. Al Centre Hospitalari també s'hi han traslladat pacients. En aquest cas amb un perfil més geriàtric. Disposa d'una cinquantena de llits.