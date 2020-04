Estudien si la pastilla preventiva del VIH protegeix també del contagi de coronavirus

L'ONG Projecte dels NOMS-Hispanosida ha iniciat un estudi per determinar si els usuaris de la PrEP (Profilaxi Preexposició) també estan protegits davant del coronavirus. L'estudi es canalitza a través dels dos centres comunitaris de l'entitat, BCN Checkpoint i BCN PrEP·Point, i parteix de la base que es coneixen pocs casos d'usuaris de PrEP o de persones amb VIH que prenen altres tractaments amb antiretrovirals que hagin donat positiu de coronavirus. En paral·lel, actualment ja s'està estudiant si diversos antivirals emprats per al tractament del VIH podrien ser també eficaços per al tractament de la síndrome respiratòria aguda greu provocada per la covid-19.

Ferran Pujol, director de l'ONG, ha remarcat que els seus centres tenen gairebé 3 dècades d'expertesa en el combat del VIH, i tenen més usuaris de PrEP que ningú. En aquest sentit, ha subratllat que tant si els resultats són positius com si no ho són, "la resposta serà útil per als investigadors, perquè permetrà descartar aquesta hipòtesi o confirmar-la i, per tant, obrir una línia d'investigació en aquest sentit".

La PrEP és una estratègia de prevenció del VIH que consisteix en què persones VIH-negatives utilitzin medicaments antiretrovirals per reduir el seu risc d'infectar-se. D'acord amb l'evidència científica, té una efectivitat de gairebé el 100% per evitar la transmissió del VIH en les persones que en fan ús de manera consistent. BCN PrEP·Point és el primer centre comunitari europeu especialitzat en la pastilla preventiva del VIH.

L'estudi actual va posar-se en marxa la setmana passada amb l'enviament d'una enquesta als usuaris com a primer pas de l'estudi. L'han rebuda prop de 6.000 persones i 1.500 ja l'han contestada. El fet de poder comparar els resultats obtinguts entre els usuaris de BCN PrEP·Point, que fan PrEP, i entre els usuaris de BCN Checkpoint, que no prenen la pastilla preventiva del VIH, "ajudarà molt en termes estadístics" ha dit Pujol.

L'estudi de BCN PrEP·Point ha estat aprovat pel Comitè Ètic d'Investigació Clínica de l'Hospital Universitari Germans Trias i Pujol.