Les morts per coronavirus reconegudes als hospitals de Manresa i Berga ja són cent deu

Vuitanta-vuit morts reconegudes per coronavirus a Althaia, 2 a Sant Andreu Salut i dinou a l'hospital de Berga és el tràgic balanç de les tres funestes darreres setmanes.

A Manresa, el recompte realitzat ahir per la Fundació Althaia va fer aflorar una nova víctima mortal. Si se sumen els dos morts reconeguts per la Fundació Sant Andreu Salut el total són 90, però hi ha encara un nombre indeterminat de finats que falta confirmar i que podria fer que la xifra fos sensiblement superior.

La xifra d'ingressats a Althaia de Manresa va repuntar ahir i es va situar en 263 després de tres dies a la baixa. Divendres n'hi havia 278; dissabte, 253, i, diumenge, 249, quan a principi de mes n'havien arribat a ser 284.

Les altes creixen i ahir n'hi havia 334. Una quarantena més que no pas les acumulades fins diumenge.

A Berga, el recompte d'ahir va reflectir set morts més per coronavirus a l'Hospital Sant Bernabé, cosa que eleva fins a una vintena les defuncions registrades al centre sanitari del Berguedà.

L'hospital va informar que hi havia 52 pacients ingressats que havien donat positiu a la prova. A banda, també s'havien detectat quatre nous professionals que havien donat positiu i que es troben en règim d'aïllament i seguiment domiciliari.



4 morts més a Martorell

L'Hospital Sant Joan de Déu de Martorell tenia ingressats ahir 193 infectats per coronavirus, dels quals 112 personal sanitari i 81 pacients positius. A banda hi havia 17 persones aïllades pendents del resultat de la prova. A aquests 193 positius cal sumar 81 positius ingressats al l'Hospital del Sagrat Cor, 10 positius a l'Hotel Salut i 40 veïns de Martorell confinats al seu domicili després d'haver donat positiu. En total, 324 persones infectades de coronavirus, de les quals 109 són de Martorell.

A més, ahir es van haver de lamentar 4 morts més, un a l'Hospital Sant Joan de Déu i tres a l'Hospital Sagrat Cor.

Més de 28.000 infectats

El departament de Salut va informar que ahir van confirmar-se 1.499 positius nous de coronavirus SARS-Cov-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 28.323.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 2.908 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.391 persones han estat ingressades de gravetat.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 4.345 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 10.738 altes hospitalàries.



13.055 defuncions a l'Estat

L'Estat espanyol va superar les 13.000 morts per coronavirus amb les 637 defuncions que es van fer públiques ahir. També va registrar 4.273 positius més. Amb aquestes dades de les últimes 24 hores, Espanya ja acumula 135.032 casos confirmats de coronavirus i 13.055 persones mortes per la Covid-19.

El darrer balanç de dades mostra un increment menor del creixement diari de casos i defuncions amb relació a la setmana passada. Sanitat xifra en 6.931 les persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI) -70 més que el dia anterior. També s'havien donat d'alta 40.437 pacients, 2.357 més amb relació a diumenge.

La directora adjunta del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, María José Sierra, va destacar que les dades «van confirmant un dia més aquesta tendència descendent que anem observant». També pel que fa a l'evolució d'hospitalitzats i ingressats a l'UCI.

«El que anem observant és que la taxa de creixement de la pandèmia està disminuint en gairebé totes les comunitats autònomes», va dir. I va afegir que el nombre de casos secundaris contagiats a partir d'un de positiu també estava baixant.