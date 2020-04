Els Mossos denuncien un home per fer volar un dron 36 vegades per sobre de Barcelona

Els Mossos d'Esquadra han identificat i denunciat un home que havia realitzat, durant les darreres setmanes, fins a 36 vols il·legals amb drons per sobre de la ciutat de Barcelona. L'home utilitzava el dron de forma irregular i, a més, de forma molt perillosa, ja que en la majoria de vols superava els 500 metres d'alçada, una cota molt superior a la legalment establerta per aquestes aeronaus (120 metres). Els agents van poder constatar que en algun cas l'alçada assolida va ser superior a la d'algunes aeronaus tripulades. Així mateix, realitzava aquests vols dins de l'espai aeri controlat de l'aeroport del Prat i molt proper a heliports utilitzats per serveis d'emergència.

Aquests vols es van intensificar notablement en el moment que es va decretar l'estat d'alarma i el conseqüent confinament i el duia a terme tant de dia com al vespre, i incrementava considerablement no només l'alçada, sinó també la distància. El pilot enregistrava imatges de la ciutat de Barcelona amb l'objectiu de publicar-les a les seves xarxes socials.

Després d'haver identificat el pilot i el punt des d'on enlairava el dron, els Mossos d'Esquadra l'han denunciat per diversos incompliments de la Llei de Seguretat Aèria i han traslladat aquesta denúncia a l'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA), òrgan responsable de la generació de l'expedient sancionador. Les sancions per fer volar drons recreatius de forma il·legal poden arribar, en els casos més greus, als 225.000 euros.

Els Mossos d'Esquadra recorden que està prohibit fer volar qualsevol dron per usuaris recreatius a la ciutat de Barcelona i la seva àrea metropolitana, independentment del pes i alçada màxima d'ascens. En el cas de drons professionals es requereix, entre altres requisits, l'autorització expressa de l'Agència Estatal de Seguretat Aèria i la coordinació amb el gestor de l'espai aeri.

Finalment, cal recordar que en la situació actual és responsabilitat de tota la ciutadania evitar accions i conductes que posin en risc altres persones. En aquest sentit, i dins de l'àmbit dels drons, s'està especialment atent per identificar altres persones que realitzen conductes similars.