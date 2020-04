Òmnium impulsa una xarxa solidària per acompanyar els més vulnerables i generar comunitat

Òmnium Cultural ha impulsat la campanya 'Dona'm la mà', una xarxa solidària que vol acompanyar els més vulnerables i generar comunitat. A través d'un lloc web, un qüestionari o un telèfon els ciutadans poden demanar ajuda o oferir-se com a voluntaris. Després, Òmnium avaluarà les necessitats o oferiments de la xarxa mitjançant voluntaris o derivant casos amb entitats del Tercer Sector, associacions i col·legis professionals o institucions. Les persones voluntàries podran oferir acompanyament psico-emocional, suport educatiu i de lleure per infants, entreteniment, propostes culturals, suport tecnològic i virtual en tasques domèstiques, entre d'altres.

El president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha dit que l'objectiu ara és "aixecar el país entre tots i salvar vides i famílies". Per la seva banda, el vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha dit que per sortir de la crisi provocada per la pandèmia cal que "tothom posi el seu granet de sorra" i ha posat en valor "l'esforç compartit" de sanitaris, xarxes de solidaritat o caixers de supermercat.

'Dona'm la mà' s'articula a través del lloc web www.omnium.cat/ca/campanyes/donam-la-ma, on els ciutadans poden, a través d'un qüestionari o una trucada al 900.730.181, demanar ajuda en diferents supòsits o bé oferir-se com a voluntaris.