El TSJC ordena a Interior que faci el test a tots els agents dels Mossos

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) va ordenar ahir a la conselleria d'Interior que de manera «urgent i immediata» faci el test del coronavirus a tots els membres dels Mossos d'Esquadra per aïllar els focus de contagi i evitar-ne la propagació.

En una interlocutòria, la sala social del TSJC estima les mesures cautelaríssimes sol·licitades per la trisindical dels Mossos d'Esquadra, que agrupa SPC, CATME i SME, i ordena també, com ja va fer la setmana passada amb una altra demanda de la USPAC, que proveeixi totes les unitats del cos de mascaretes, ulleres i guants de protecció, material per a la desinfecció dels equips i que sanegi les comissaries i vehicles de treball.

L'alt tribunal català reconeix l'existència d'un «risc greu, de vegades mortal i sempre imminent» per als integrants dels Mossos d'Esquadra, per la qual cosa, combinat amb la manca de material i tècniques de protecció, considera necessari adoptar de manera «urgent» les mesures cautelars sol·licitades d'acord amb la «condició de servei públic» que porten a terme els agents i el «risc de contagi» que assumeixen.

El TSJC també obliga el Departament d'Interior a proveir de màscares del tipus FPP2 i FPP3 tots els efectius del cos, així com ulleres i guants d'un sol ús i contenidors de residus infecciosos, i també ha ordenat que es desinfectin diàriament tots i cadascun dels centres i vehicles de treball del cos de seguretat.