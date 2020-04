Un camioner d'Òdena mor en un accident de trànsit a Cornellà

Un camioner veí d'Òdena, X. G. M., de 36 anys d'edat, va morir aquest dilluns a la nit en un accident a la C-245, al terme municipal de Cornellà de Llobregat. En l'accident, un xoc per encalç, s'hi van veure implicats també un altre camió, el conductor del qual va resultar il·lès, i també un turisme, les dues ocupants del qual també van morir. Es tracta de C. M. G., de 31 anys, i C. R. B., de 38 anys, veïnes de Castelldefels.

Els Mossos d'Esquadra van rebre l'avís a tres quarts de nou del vespre. L'accident va ser al quilòmetre 11,8 de la C-245, en sentit Gavà. L'accident a més també va provocar l'incendi d'un dels vehicles de gran tonatge, i tot i que no ha transcendit la càrrega que portava sí que es descartava que portés matèries perilloses.

Arran de la incidència, es van activar dotze patrulles dels Mossos d'Esquadra, un total de deu dotacions dels Bombers de la Generalitat, que van fer tasques d'extinció i d'excarceració de les víctimes, i tres ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). La carretera es va tallar en els dos sentits i es va reobrir completament ahir al matí.