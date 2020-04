Cardona habilita l'hotel Vilar Rural per portar-hi usuaris de la residència

Cardona ha habilitat el complex hoteler Vilar Rural per destinar-hi una part dels usuaris (els que no hagin donat positiu de la Covid-19 i els que ja hagin superat la quarantena) de la residència de gent gran Sant Jaume, que s'ha convertit en el principal focus de preocupació del municipi, ja que en la darrera setmana hi ha hagut almenys tres defuncions.

Segons el darrer comunicat fet públic pel consistori, la situació a la residència «continua sent crítica» i, segons les autoritats sanitàries, hi ha un «brot important» que afecta el centre. Segons aquest balanç, hi ha una quarantena de persones que presenten símptomes, la majoria lleus, però hi ha nou persones que estan en estat greu.

Una novetat positiva, segons han detallat fons municipals, és que «gràcies a l'esforç de tots, s'han incorporat des del 30 de març passat un total de 12 persones per reforçar l'atenció individualitzada dels avis i àvies. Aquesta era una de les principals demandes i necessitats».

La principal novetat, però, és la disponibilitat i habilitació del Vilar Rural. En un comunicat, l'Ajuntament ha exposat que «malgrat l'aïllament de tots els residents a les habitacions i l'activació de tots els protocols de seguretat i confinament, des de la residència es considera que cal adoptar més mesures».

Per aquesta raó, i a proposta de l'Ajuntament, des d'aquesta setmana s'ha habilitat una part del complex hoteler privat per «allotjar i aïllar» totes les persones que s'han fet la prova PCR (de detecció de la Covid-19) i que han donat negatiu i no presenten símptomes.

D'aquesta manera, el nou espai també podrà acollir tots els residents que «després de la quarantena, i sota criteri mèdic, tinguin una evolució positiva».

La posada en marxa d'aquest espai ha comptat amb col·laboració dels Bombers, voluntaris de Protecció Civil i Creu Roja de Cardona, que han portat a terme tasques de neteja i desinfecció i de trasllat de material, «i ha tingut el vistiplau de la conselleria de Salut i la d'Afers socials i famílies», segons han detallat fonts municipals, que han volgut «agrair la total predisposició i la col·laboració de la direcció del Vilar Rural» per tenir aquesta disponibilitat.

Tanmateix, en el comunicat l'Ajuntament posa en relleu que «des de la residència es continua reclamant més material sanitari i, especialment, fer proves PCR de detecció de la Covid-19 a tots els residents per tal de poder tenir una diagnosi real i prendre les millors decisions».

L'Ajuntament de Cardona insisteix que la situació continua sent greu al conjunt del municipi, ja que, segons les dades del departament de Salut, a l'àrea bàsica (ABS) de Cardona (que inclou també la Coromina i Montmajor) hi ha un total de 38 positius i 20 negatius, d'un total de 58 proves fetes.

La taxa estandarditzada per cada 10.000 habitants és de 67. La principal preocupació, però, és la residència Sant Jaume, i es demana «extremar les precaucions per responsabilitat col·lectiva i respectar escrupolosament el confinament».

En aquest sentit, l'alcalde de Cardona, Ferran Estruch, insisteix a reclamar un comportament cívic i responsable de tota la ciutadania i adverteix, tanmateix, que «la Policia Local de Cardona hi està molt a sobre per vetllar que es compleixin les mesures de confinament que s'han adoptat». En aquesta línia, ha afegit que «s'intensificaran les multes i les denúncies en els pròxims dies en cas que la gent no compleixi».

Segons les dades facilitades, des de l'inici de l'estat d'alarma s'han rebut més de 350 trucades a la Policia Local, s'han fet més de 50 controls, més de 120 advertències de comportaments incívics davant de l'estat d'alarma, s'han identificat 50 persones i 5 vehicles i s'han posat 3 denúncies.

El consistori cardoní també posa en relleu que, des que es va decretar l'estat d'alarma, «s'ha reforçat el servei d'atenció a les persones més vulnerables i, entre el servei de teleassistència i la tasca dels serveis socials municipals, es fa un seguiment del voltant de 200 persones i es continua prestant el servei d'atenció domiciliària a una trentena de llars cardonines».