Catalunya rep 6,2 milions de proteccions

El Govern espanyol ha enviat 6,2 milions de mascaretes a Catalunya entre el 10 març i el 6 d'abril, segons una nota que ha fet pública l'executiu. En total, s'han distribuït més de 33 milions d'unitats d'aquest element sanitari entre totes les Comunitats Autònomes. Dilluns se'n van repartir prop de 10 milions, així com més de 4,6 milions de guants.

A banda, l'equip de govern encapçalat per Pedro Sánchez ha indicat que les Comunitats ja tenen a disposició la primera partida d'un milió de tests per detectar la Covid-19, 180.200 dels quals per a Catalunya. Entre material de protecció, tests i dispositius de ventilació, el Govern estatal ha repartit més de 54,3 milions d'unitats entre les Comunitats.

Sobre l'ús generalitzat de mascaretes, una proposta de les administracions tant catalana com espanyola que està sent debatuda aquests darrers dies, ahir el ministre de Sanitat, Salvador Illa, va afirmar que el Govern central no exigirà res que no es pugui complir.



Material per a residències

El conseller d'Afers Socials de la Generalitat, Chakir El Homrani, va anunciar ahir que el departament que lidera ha comprat per valor de cinc milions d'euros material sanitari destinat específicament a centres residencials, que quintuplica en quantitat la primera adquisició que es va fer.

En roda de premsa telemàtica, el conseller va especificar que aquesta partida inclou 4.388.000 elements de protecció: 450.000 mascaretes ffp2, 900.000 mascaretes quirúrgiques, 55.000 bates impermeables, 275.000 bates d'un sol ús, 2.700.000 guants i 8.000 ulleres. Es tracta d'elements que «van arribant parcialment» i es reparteixen a mesura que estan disponibles entre els centres residencials.

El Homrani va informar que des del 29 de març la conselleria ha lliurat 768.000 elements de protecció contra la Covid-19 entre els professionals dels centres residencials.



Material per a les ambulàncies

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) ha ordenat a la conselleria de Salut que amb caràcter «urgent i immediat» proveeixi tots els serveis d'ambulàncies de Catalunya del material «mínim imprescindible» per prevenir el contagi del coronavirus.

En una interlocutòria, la sala social del TSJC admet les mesures cautelars sol·licitades per la Unió Sindical Obrera de Catalunya (USOC) i exigeix al departament liderat per Alba Vergés que lliuri als sanitaris de les ambulàncies, tant les de transport urgent com les de no urgent, mascaretes, bates impermeables, ulleres de protecció, guants, recipients de residus, solució alcohòlica per a desinfecció i productes de desinfecció per als vehicles.

En la seva resolució, l'alt tribunal català assegura que «no ignora» la «notòria escassetat» d'aquests mitjans de protecció, però insisteix que les mesures de protecció sol·licitades per USOC són «proporcionals» davant «l'emergència social» i a causa de la necessitat de salvaguardar la «salut i seguretat» dels treballadors que presten «serveis essencials per a la totalitat de la ciutadania».

En la seva resolució, l'alt tribunal català manté els mateixos arguments que ha esgrimit en els últims dies per estimar les sol·licituds gairebé idèntiques plantejades per diversos sectors, com el Sindicat de Metges de Catalunya o els sindicats dels Mossos d'Esquadra, per ordenar a la Generalitat que doti metges i policies d'equips de protecció per evitar el contagi del coronavirus, pel risc que assumeixen a causa de la seva tasca. Per a la sala, els treballadors del servei d'ambulàncies s'exposen a «un perill greu i imminent» per a la seva integritat física i «per a la seva vida» si no se'ls proporciona el material de protecció necessari per evitar el contagi del coronavirus.

Segons l'alt tribunal català, aquest risc no es limitaria als demandants, sinó també a la «totalitat de la ciutadania» que entrés en contacte amb les persones que presten un servei essencial, com el de les ambulàncies, «en el supòsit de no tenir proteccions individuals de caràcter necessari, davant la possibilitat de contagi».

El TSJC aclareix que no vol interferir en la competència de les autoritats governatives de declarar la prioritat de l'ordre en què es distribueixen aquests materials.