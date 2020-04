El Consell de l'Anoia fa costat als més vulnerables

? El Consell Comarcal de l'Anoia ha activat un fons d'emergència social per ajudar persones vulnerables. El fons es destinarà a ajuts d'urgència social per combatre els efectes de la crisi del coronavirus i atendre les demandes més urgents de la ciutadania. Després de l'activació inicial dels primers 20.000 euros, s'aniran activant altres imports dins el mateix fons, de 69.000 euros. També ha aprovat ajudes urgents per a algunes entitats socials de la comarca. També s'han pres mesures de tipus tributari.