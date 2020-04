Familiars de Vilanova afirmen que viuen la situació «amb molta angoixa»

La residència de Vilanova del Camí ja suma 31 avis morts en els últims 10 dies, molts sense saber-ne la causa perquè no se'ls han fet les proves. Hi ha quatre usuaris molt greus que ja no s'han traslladat a l'hospital. L'Ajuntament ha decidit fer un «seguiment exhaustiu» de la situació, i no descarta portar el cas a la fiscalia. L'alcaldessa, Noemí Trucharte, ha explicat que s'ha demanat a Salut que es puguin traslladar els avis que no tenen símptomes a casa dels seus familiars. Precisament són ells els qui pateixen més aquesta situació.

És el cas de Laura Gámez i Elisabet Cotes, dues cosines que tenen l'àvia a la residència. «Ho estem vivint amb molta angoixa, ens tranquil·litzaria molt que li fessin el test», asseguren. La residència té 90 treballadores, 20 de les quals estan confinades. A la residència hi pot haver fins a 160 avis.

De les 31 morts, només en un cas s'ha pogut comprovar que la causa de la defunció ha estat el coronavirus, ja que a la resta no se'ls ha fet la prova, però segons Trucharte tot apunta que n'hauria estat la causa. Ara, l'Ajuntament ha fet arribar un total de 190 testos i espera que es faci la prova a tota la plantilla per tal de fer una radiografia de la situació.

Els familiars són una de les parts que més pateixen la situació. Les netes d'una usuària han explicat que viuen aquest episodi «amb molta angoixa i preocupació». «Ella pregunta pels fills i és dur, ens envien vídeos i fem videotrucades, però ens agradaria veure-la més», explica Elisabet Cotes, una de les netes.

Són conscients de les dificultats que pateixen els treballadors i la falta de recursos. «Estan molt poc valorats i tenen poc material», afirmen.

Els problemes a les residències es multipliquen. Si dilluns l'Hospital d'Igualada feia una comunicació indicant que havien recuperat tota la capacitat, ahir, l'Ajuntament d'Igualada indicava que estava abordant la problemàtica concreta que s'ha detectat a l'asil, Llar de Sant Crist, on hi ha 80 persones grans residents. Dilluns, la direcció del centre va notificar que un total de 14 persones del personal que hi treballa està de baixa laboral per la Covid-19, en concret 12 professionals i 2 religioses.



Preocupació a Igualada

Des del Servei Local d'Ocupació es va activar una crida, a través de la XALOC (Xarxa Local d'Ocupació) de la Diputació de Barcelona, per tal d'incorporar professionals. Ahir s'havien rebut diferents oferiments: 36 persones per a tasques de neteja; 4 persones per a tasques d'auxiliar de geriatria i 10 per a tasques d'auxiliar d'infermeria.

Alhora, el consistori va activar un pla de desinfecció de l'asil que havia de començar ahir en una zona i es prosseguirà a la resta. A més a més, dilluns es va efectuar un nou lliurament de material de protecció. Concretament, material de protecció per als professionals sanitaris de l'asil procedent del Col·legi Oficial de Metges i la Diputació de Barcelona: bates, mascaretes FPP2 i quirúrgiques, gorres, peücs, guants i ulleres de protecció. També dilluns es va requerir per escrit al departament de Treball, Afers Socials i Família actuacions immediates per resoldre aquesta situació i les demandes d'ajuda de totes les residències de la Conca d'Òdena.



Solució parcial a l'aïllament

El Govern de l'Estat va aprovar ahir reconèixer als treballadors confinats en un municipi una incapacitat temporal assimilada a una baixa per accident laboral, una situació que pot beneficar una part dels 10.000 afectats per la situació a la Conca d'Òdena. El confinament va fer que, d'un dia per l'altre, milers de treballadors de dins i fora de la zona no poguessin assistir al seu lloc de feina. La mesura també va afectar empreses, que no van poder continuar amb la seva activitat per falta de personal.

Ara, el Govern espanyol amplia el reconeixement de baixa laboral als afectats per «períodes d'aïllament, contagi o restricció de sortides del municipi on tinguin el domicili les persones treballadores».

La modificació no preveu explícitament, però, la situació dels que treballen dins la zona fins ara confinada però viuen fora.

Fins ara, els únics treballadors que podien demanar la baixa per incapacitat temporal eren els residents a la Conca d'Òdena que tenen el seu lloc de feina fora del perímetre confinat i en activitats considerades essencials.