La Generalitat desplegarà la fibra òptica fins a Solsona, Moià i Puigcerdà

El Govern de la Generalitat va aprovar ahir contractar, per la via d'urgència, les obres per connectar la xarxa de fibra òptica a un total de 10 capitals de comarca. Entre les poblacions a les quals a partir d'ara hi arribarà la xarxa de fibra òptica hi ha Solsona, Moià i Puigcerdà.

A part de les capitals de comarca, les obres també beneficiaran aquells municipis pels quals passarà la xarxa. A la Catalunya Central, per estendre la xarxa de fibra òptica fins a Solsona s'allargarà la connexió que actualment arriba fins a Súria; mentre que en el cas de Puigcerdà, es construirà un tram de xarxa entre Bagà i la capital cerdana; i finalment, en el cas de Moià, la xarxa es desplegarà a partir de la que arriba a Castellterçol.

Més enllà de la Catalunya Central, també es connectaran set capitals més de comarca, que són Falset, Vielha, Montblanc, Valls, Gandesa, Borges Blanques i Sort. En total, el desplegament afectarà directament 51 municipis de 16 comarques que actualment tenen una cobertura «insuficient», així com molts altres municipis de forma indirecta pel fet de tenir més a prop la xarxa de la Generalitat.

El Govern català va aprovar el darrer mes d'octubre el pla per finalitzar el desplegament de la xarxa de fibra òptica de la Generalitat al conjunt de les capitals de comarca. Aquest 2020 quedaran totes les capitals de comarca connectades i els municipis al seu pas, assolint una cobertura de 6,4 milions d'habitats, el 84% de la població de Catalunya.

Actualment, la Generalitat de Catalunya compta amb punt de connexió a 29 capitals de comarca. Amb el desplegament d'aquests trams quedaran cobertes deu capitals més i només restaran pendents el Vendrell, Ba-nyoles i Pont de Suert, que també es connectaran abans de final d'aquest d'any.