El Govern aprova un triatge massiu que començarà amb 170.000 tests en 6 setmanes

El Govern ha aprovat un programa de triatge massiu de la població per detectar la Covid-19 que començarà amb 170.000 tests durant sis setmanes, amb possibilitat de seguir escalant el volum.

Es tracta del Programa Orfeu, que busca recollir la capacitat de diferents agents que treballen en R+D+I a Catalunya per prestar serveis d' screening de la Covid-29. En la primera fase de la iniciativa s'hi incorporaran tres centres CERCA: el Centre de Regulació Genòmica (CRG), l'Instiut de Bioenginyeria de Catalunya (IBEC) i l'Institut de Recerca Biomèdica (IRB Barcelona).

La iniciativa estarà en funcionament «durant el temps necessari», d'acord amb l'evolució de la pandèmia i el desconfinament de la població.

Està previst que s'hi incorporin posteriorment la resta d'agents de coneixement del país, especialment els laboratoris universitaris i EURECAT. El programa està obert també als laboratoris privats d'empreses d'anàlisis catalanes.

Els centres implicats en la primera fase ja treballen en la preparació de les instal·lacions per desplegar el programa. Concretament, es realitzaran a les instal·lacions del laboratori del CRG, al Parc de Recerca Biomèdica de Barcelona (PRBB), mentre que l'IRB dirigirà els serveis de proves massives al Parc Científic de Barcelona, juntament amb l'IBEC. El Centre Nacional d'Anàlisi Genòmica (CNAG-CRG) realitzarà un seguiment de les mostres, n'analitzarà els resultats i coordinarà els equips dels laboratoris.

D'altra banda, el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir el Homrani, va anunciar ahir que el Govern disposarà aquesta setmana de 1.000 tauletes tàctils que repartiran a les residències de gent gran per tal que els seus usuaris puguin comunicar-se amb la família.

El Homrani també va explicar que s'està treballant per millorar «l'acompanyament en moments tan durs», en què no es poden fer «els processos de dol per les morts» de residents. A més, el conseller va explicar que ja ha arribat una comanda de 5 milions d'euros d'equips de protecció individual per als professionals dels centres, fet que suposa el repartiment de més de 4.300.000 elements de protecció.