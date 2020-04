L'Ajuntament de Manresa lliura lots d'aliments de la plataforma

Treballadors dels Serveis Socials de l'Ajuntament de Manresa van lliurar ahir 102 lots d'aliments a famílies que els necessitaven. El repartiment es va fer al mercat municipal de Puigmercadal i els lots contenien llegums, oli, arròs, pasta, tomàquet, tonyina, galetes, cacau en pols i també llet, ous i fruita.

El lliurament es va haver de fer a causa de la parada tècnica que ha hagut de realitzar aquesta setmana la plataforma dels aliments de la Fundació del Convent de Santa Clara.

Els lots van ser preparats diumenge per voluntaris de la plataforma. A partir de la setmana vinent es tornarà al mecanisme habitual i l'horari de la plataforma, que ja estarà en funcionament a la carretera de Vic, 162.

La Fundació del Convent de Santa Clara i la seva plataforma d'aliments van demanar ahir ajuda per poder mantenir vius els seus projectes a favor dels més vulnerables. Especialment la plataforma d'aliments, que després d'una aturada provisional que s'ha pogut fer perquè es va donar més menjar a les famílies per tal que poguessin aguantar més dies, s'ha de tornar a reactivar aquest mes per fer nous repartiments.

Segons la plataforma, «ens trobem en una situació d'emergència per una crisi sanitària que ha esdevingut una crisi social. Constatem que tota la societat està patint els seus efectes devastadors, però encara més desesperada és la situació dels més pobres, i d'aquells que han perdut la seva feina precària a causa de la pandèmia».

Per aquesta raó fa una crida urgent a aconseguir mitjans per poder oferir ajuda a famílies que la necessiten especialment.