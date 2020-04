Només a Manresa ja hi ha hagut 100 morts reconeguts a causa de l'epidèmia

Ja són cent les morts reconegudes a Manresa per coronavirus: 97 a la Fundació Althaia i 3 a la Fundació Sant Andreu Salut.

Són deu víctimes mortals més, de les quals nou corresponen a Althaia i una a Sant Andreu.

Segons el darrer recompte realitzat, els ingressos de persones amb el virus a Althaia han baixat després que dilluns hi hagués un repunt amb 263 ingressats. Ahir hi havia 238 persones ingressades amb la Covid-19 confirmada un cop se'ls han fet les proves.

A la Fundació Althaia hi ha en aquests moments 120 professionals sanitaris confinats, 100 dels quals són positius. A les darreres hores 33 sanitaris han donat negatiu a la prova, amb la qual cosa després del període de confinament es podran tornar a incorporar a la feina. Les altes acumulades són 408.

A Sant Andreu hi havia ahir 39 ingressats a la unitat d'aïllament i 31 treballadors que havien donat positiu de Covid-19 i es mantenien a casa, i 11 més que també estaven a casa de manera preventiva pendents de realitzar el test o de rebre resultats.



Un mort més a Berga

L'Hospital de Sant Bernabé de Berga va registrar ahir una nova defunció per coronavirus en les darreres hores, fet que eleva fins a 20 les víctimes mortals al centre sanitari del Berguedà per culpa de la Covid-19. En un comunicat, l'hospital informa que hi ha 42 pacients ingressats que han donat positiu a la prova. A banda, també s'ha detectat dos nous professionals que han donat positiu i que estan en règim d'aïllament i seguiment domiciliari. Ahir es van donar vuit altes mèdiques més.

A l'Hospital de Cerdanya hi havia ahir 10 pacients ingressats amb Covid-19 i 2 casos en observació. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 38 positius.



A Catalunya

A Catalunya, el departament de Salut va informar que ahir van confirmar-se 1.499 positius nous de coronavirus SARS-COV-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 28.323.

Del total de casos acumulats, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 2.908 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.391 persones han estat ingressades de gravetat.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 4.345 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 10.738 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.

A Espanya

L'Estat espanyol va sumar ahir 743 morts més per coronavirus i 5.478 nous positius.

Això vol dir que Espanya ja acumula 140.510 casos confirmats de coronavirus i 13.798 persones mortes per la Covid-19. Segons el balanç de dades fet públic ahir pel ministeri de Sanitat, es va produir un repunt de l'increment diari de casos i defuncions després de quatre dies de descensos.

Pel que fa al nombre de persones ingressades a les Unitats de Cures Intensives (UCI), n'hi havia ahir 7.069 -138 més que el dia anterior. També s'havien donat d'alta 43.208 pacients, 2.771 més amb relació a dilluns.

La Comunitat de Madrid continuava concentrant el nombre més gran d'afectats, amb 40.469 positius i 5.371 morts, seguida de Catalunya amb 28.323 casos i 2.908 morts, segons les dades fetes públiques ahir que corresponen a dilluns (la Generalitat fa públiques cada dia a la nit les recollides aquell mateix dia).

La xifra total d'infectats implica un augment del 4% amb relació a les dades de positius confirmats de dilluns. Entre diumenge i dilluns, l'increment de positius confirmats va ser inferior, del 3,2%.

Pel que fa a les defuncions, els 743 morts en les 24 hores anteriors en suposen 106 més que els registrats dilluns i impliquen un augment del 5,7%. L'augment és superior al del dia anterior, quan va ser del 5,1%. El nombre de persones a l'UCI havia augmentat un 2% i les altes un 6,8%.