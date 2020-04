Les morts per coronavirus a Espanya repunten per segon dia consecutiu amb 757 defuncions en 24 hores

L'Estat espanyol ja registra 146.690 casos confirmats de coronavirus i 14.555 persones mortes per la covid-19. En les últimes 24 hores, Espanya ha sumat 757 morts per coronavirus i 6.180 nous positius. És l'últim balanç de dades fet públic aquest dimecres al matí pel Ministeri de Sanitat que torna a implicar, per segon dia consecutiu, un repunt en l'increment diari de casos i defuncions. També s'han donat d'alta 48.021 pacients, 4.813 més amb relació a dimarts. La Comunitat de Madrid continua concentrant el nombre més gran d'afectats, amb 42.450 positius i 5.586 morts, seguida de Catalunya amb 29.647 casos i 3.041 morts.

La xifra total d'infectats implica un augment del 4,4% amb relació a les dades de positius confirmats de dimarts. Entre dilluns i dimarts, l'increment de positius confirmats va ser inferior, del 4%.

Pel que fa a les defuncions, els 757 morts en les últimes 24 h suposen 14 més que els morts diaris registrats dilluns i implica un augment del 5,5%. L'augment és inferior al del dia anterior quan va ser del 5,7% quan es va trencar la tendència a la baixa que s'havia registrat des de dijous de la setmana passada.

El Ministeri de Sanitat no ha donat el nombre de persones a l'UCI perquè algunes autonomies comuniquen la dada de les persones ingressades el dia d'avui i no l'acumulat al llarg del període de notificació -com fan les altres-. La suma total es donarà quan totes les Comunitats Autònomes reflecteixin els casos acumulats, diu en un comunicat el Ministeri.