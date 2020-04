Puigcerdà avisa els segons residents que cometen una desobediència de caràcter greu

L'alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, va adreçar ahir un missatge als segons residents de la vila perquè es quedin a casa, fent èmfasi que han de ser a la primera residència, i els va avisar que els cossos policials presents a la comarca continuaran aixecant actes i denúncies. En un vídeo enregistrat a la sala de plens de l'ajuntament, Piñeira va remarcar que reiterar la conducta d'ocupar la segona residència per passar el confinament constitueix «un acte de desobediència greu».

L'alcalde de Puigcerdà va recordar que «apel·lo directament a la gent de segona residència: des de les institucions hem insistit de manera reiterada que això no eren unes vacances sinó un con-finament, i que calia passar-lo a la primera residència. S'estan fent i se seguiran fent controls policials i aixecant actes de denúncia. Persistir a voler anar a la segona residència constitueix una irresponsabilitat i un acte de desobediència greu».

En aquest sentit, en les últimes setmanes tant la Policia Local de Puigcerdà com Mossos d'Esquadra i Agents Rurals estan aixecant nombroses actes de denúncia per activitats no permeses. És el cas, per exemple, d'un pare amb els seus fills que va ser enxampat en bici de muntanya pels entorns de la vall de l'Ingla, una mare amb els fills també d'excursió a la zona de Lles, i famílies que els Mossos han obligat a girar cua a la sortida nord del túnel del Cadí o fins i tot quan ja eren a casa seva en urbanitzacions de Puigcerdà. A la comarca hi patrullen mossos uniformats o vestits de paisà que demanen la documentació als vianants.