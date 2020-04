Quatre esportistes berguedans participaran en una taula rodona telemàtica

El Consell Comarcal del Berguedà organitza una taula rodona amb corredors de muntanya de la comarca que es podrà seguir de forma telemàtica. La xerrada se celebrarà el proper 9 d'abril a les 6 de la tarda i porta per títol «El Berguedà, un territori per descobrir corrent».

La taula rodona es podrà veure per internet i hi participaran en directe quatre esportistes berguedans destacats. Hi participaran el corredor de curses de muntanya Ivan Camps; la corredora i presidenta de l'AEMountain Runners del Berguedà, Judit Franch; la corredora i esquiadora de muntanya Clàudia Sabata; i l'entrenador i corredor de trail Pau Bartoló.

Per apuntar-se a l'activitat i poder participar a la taula rodona, cal inscriure's gratuïtament en un formulari que es pot trobar al lloc web del Consell Comarcal. Les persones inscrites rebran el lloc i contrasenya exactes per poder escoltar les experiències i consells dels esportistes, a més d'alleugerir el confinament.