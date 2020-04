Uns 2.000 agents faran uns 500 controls a les carreteres durant tota la Setmana Santa

Uns 2.000 agents dels Mossos d'Esquadra i de les policies catalans faran uns 500 controls des d'aquest dijous i fins Dilluns de Pasqua per controlar els desplaçaments de vehicles a les carreteres durant aquests dies de Setmana Santa. El conseller d'Interior, Miquel Buch, ha remarcat que aquest dijous a la tarda comença "l'operació no sortida" de Setmana Santa per les mesures de confinament imposades pel coronavirus, i que aquells que vulguin anar a les segones residències i topin amb un control policial, hauran de tornar a casa "amb la corresponent sanció". "Estem fent la feina ben feta, però algú s'està relaxant", ha avisat. Buch ha detallat que, segons l'últim balanç, les sancions han pujat un 3,8% respecte el dia anterior.

Buch ha detallat que els controls estaran tant en carreteres principals com secundàries, i que alguns es faran durant un temps determinat i altres durant una "llarga extensió temporal". "Tots els que pretenguin sortir de casa per gaudir de la Setmana Santa, que sàpiguen que està prohibit, i els cossos policials vetllaran perquè tornin a casa amb la sanció corresponent", ha advertit.

El conseller ha recordat que aquesta "no és una Setmana Santa normal", ja que es mantenen les restriccions de mobilitat. "Hem de protegir-nos els uns dels altres, sortir de casa és anar en contra d'aquesta estratègia", ha insistit.

De fet, ha recordat que està prohibit que els padrins portin la mona a casa dels fillols, com és tradició. "Anar a comprar la mona està permès, però no portar-la al fillol", ha asseverat. Buch ha recomanat a les pastisseries buscar solucions alternatives amb "altres mètodes de transport" per fer arribar les mones.



13 detencions en les últimes hores

Pel que fa a l'activitat policial de les últimes hores, Buch ha informat que s'han fet 13 detencions, gairebé 2.800 denúncies a persones, més de 10.500 identificacions a persones i 8.100 identificacions de vehicles. Comparat amb les últimes dades, les sancions han crescut un 3,8%.