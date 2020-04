446 altes i 98 morts són la cara i la creu del coronavirus a la Fundació Althaia

Les 446 altes que porta donades fins ara la Fundació Althaia a malalts de coronavirus és la cara positiva d'una crisi sanitària que fins ahir havia cobrat la vida de 98 persones.

Els darrers recomptes realitzats eleven de 97 a 98 els morts a Althaia i de tres a quatre els de la Fundació Sant Andreu Salut. En total 102 morts reconegudes en centres sanitaris manresans.

A Althaia es manté estable el nombre de persones ingressades amb la Covid-19 confirmada. Ahir eren 237, una menys que no pas dimarts. És la xifra més baixa des de final del mes passat.

A l'Hospital de Sant Andreu hi ha 47 persones ingressades amb simptomatologia de la Covid-19, encara que algunes d'elles està pendent que la prova ho confirmi.

Hi ha 32 professionals de Sant Andreu que han donat positiu i segueixen l'aïllament als seus domicilis, i 11 preventivament a casa pendents del resultat del test.

Hi han ingressat 7 persones de la residència Sant Jaume de Cardona.



Quatre morts més a Berga

Quatre persones han mort les últimes hores a l'Hospital Sant Bernabé de Berga per coronavirus. Aquestes noves defuncions deixen la xifra total des de l'inici de la pandèmia en 24.

L'hospital berguedà té 47 pacients ingressats que han donat positiu a la prova de la Covid-19. També s'ha detectat 4 professionals més que han donat positiu i que estan en règim d'aïllament.

El centre també ha informat que tres persones han estat donades d'alta després de superar la malaltia.



3.148 morts a Catalunya

El departament de Salut va informar que ahir van confirmar-se 1.396 positius nous de coronavirus SARS-CoV-2 a Catalunya, cosa que eleva la xifra total a 31.043.

Del total de casos acumulats a Catalunya, fins ara han mort amb la Covid-19 un total de 3.148 persones.

Des de l'inici de l'epidèmia fins ara, un total de 2.507 persones han estat ingressades de gravetat.

A més, del nombre total de positius arreu del país, 5.020 són professionals sanitaris.

Des de l'inici de la pandèmia de coronavirus a Catalunya, s'han comptabilitzat fins avui un total de 13.063 altes hospitalàries de persones diagnosticades amb la Covid-19.



146.690 casos arreu d'Espanya

L'Estat espanyol ja registra 146.690 casos confirmats de coronavirus i 14.555 persones mortes per la Covid-19, segons es va fer públic ahir en la roda de premsa diària de seguiment de l'epidèmia.

En les 24 hores anteriors, Espanya va sumar 757 morts per coronavirus i 6.180 nous positius.

Això implica per segon dia consecutiu un repunt en l'increment diari de casos i defuncions.

També s'han donat d'alta fins ara un total de 48.021 pacients, 4.813 més amb relació a dimarts. La Comunitat de Madrid continua concentrant el nombre més gran d'afectats, amb 42.450 positius i 5.586 morts, seguida de Catalunya amb 29.647 casos i 3.041 morts, segons les dades de dimarts.

La xifra total d'infectats implica un augment del 4,4% amb relació a les anteriors dades de positius confirmats. Entre dilluns i dimarts, l'increment de positius confirmats va ser inferior, del 4%.

Pel que fa a les defuncions, els 757 morts en relació amb el recompte anterior suposen 14 més que els morts diaris registrats dilluns i implica un augment del 5,5%. L'augment és inferior al del dia anterior quan va ser del 5,7% quan es va trencar la tendència a la baixa que s'havia registrat des de dijous de la setmana passada.

En aquesta ocasió, el ministeri de Sanitat no va donar el nombre de persones a l'UCI perquè algunes autonomies comuniquen la dada de les persones ingressades el dia d'avui i no l'acumulat al llarg del període de notificació, com fan les altres. La suma total es donarà quan totes les comunitats autònomes reflecteixin els casos acumulats, diu el ministeri.