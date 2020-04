Borrell: «Què ha passat a les residències a Catalunya? És difícil culpar-ne al govern central»

L'Alt Representant de la UE, Josep Borrell, ha qüestionat la gestió de les residències per part del Govern. "Què ha passat a les residències a Catalunya? És difícil culpar al govern central", ha dit en una entrevista a Ràdio 4 preguntat per les crítiques del president Quim Torra al govern espanyol. Borrell ha defensat la reacció del govern de Pedro Sánchez a la crisi del covid-19, així com el desplegament de l'exèrcit. "La batalla política a Espanya no ha baixat de volum", ha lamentat, recordant que a Portugal l'oposició ha donat suport al govern. Pel que fa al bloqueig en les negociacions europees sobre la resposta a la crisi, Borrell considera que s'ha de superar ara "la divisió entre el nord i el sud".

Tot i això, Borrell no creu que en la reunió de l'Eurogrup d'aquest dijous es pugui arribar a cap acord sobre la mutualització del deute com demana Itàlia, Espanya i França. "No crec que se'n surtin avui", ha dit, si bé sí que espera que acordin altres mesures econòmiques.

Defensa a Sánchez

Segons Borrell, el govern de Sánchez està fent "tot el que pot amb els recursos i mitjans que té" i creu que ha fet "el que tocava fer". Per a Borrell, mobilitzar l'exèrcit en aquesta crisi sanitària és una de les mesures "més útils" a Europa i creu que el cas espanyol és "un molt bon exemple".

"Em trec el barret davant l'esforç de les forces armades", ha reblat.

La salut, un problema de seguretat

El cap de la diplomàcia europea ha afirmat que "la salut és un problema de seguretat a partir d'ara". "No tenim la capacitat productiva de medicaments o instruments mèdics per fer front a una situació com aquesta", ha afirmat.

En aquest sentit, ha admès que el mercat d'aquests productes a Europa "s'ha trencat" amb la pandèmia i, per això, ha reclamat més "sobirania sanitària" i capacitat de reacció.