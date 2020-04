Carlos Carrizosa, ingressat per coronavirus

El president del grup parlamentari de Ciutadans, Carlos Carrizosa, ha donat positiu en coronavirus i està ingressat, segons ha comunicat ell mateix mitjançant Twitter aquest dijous. "Després de diversos dies trobant-me malament, avui m'han confirmat que he donat positiu en la covid-19", ha escrit. Carrizosa assenyala que, de moment, continuarà ingressat. "Sé que estic en les millors mans", assenyala. Al missatge també expressa la seva "admiració" als professionals que "lluiten contra aquesta pandèmia". "Cuideu-vos molt", acaba el tuit.





Tras varios días encontrándome mal, ayer me ingresaron y hoy me han confirmado que he dado positivo en #COVID19. De momento, voy a permanecer ingresado. Sé que estoy en las mejores manos. Toda mi admiración hacia los profesionales que luchan contra esta pandemia. ¡Cuidaros mucho!